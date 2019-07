Hanaa S.: Schwager weiß, wo Leiche liegt

Ehrenmord-Prozess

SOLINGEN Spektakuläre Wende am 69. Verhandlungstag. Hauptangeklagter will Polizei zum Ablageort nach Heilbronn führen.

Von Dirk Lotze

+ Hanaa S. wird seit April 2015 vermisst. © Polizei Spektakuläre Wende im Mordprozess um die verschwundene Hanaa S. (35) aus Solingen. Der Hauptangeklagte (36), ein Schwager des mutmaßlichen Opfers, ließ am Donnerstag über einen Anwalt erklären: „Ich bin mir meiner Verantwortung für die Tötung der Ehefrau meines Bruders bewusst. Nach dem Tatgeschehen habe ich mich nach Heilbronn begeben. Dort ist die Leiche meiner Schwägerin in einem Waldstück abgelegt worden. Ich bin bereit, den Ablageort zu zeigen.“

Zum ersten Mal bestätigte ein Angeklagter damit in dem seit einem Jahr laufenden Indizienprozess: Die 35-Jährige lebt nicht mehr. Hanaa S. verschwand am 21. April 2015 aus einer Wohnung an der Hasselstraße, deren Adresse sie sorgfältig geheim gehalten hatte – aus Angst vor ihrer Familie.

Motiv für den gemeinschaftlichen Mord soll Streit über die Trennung der Frau von ihrer Familie gewesen sein – und Goldschmuck für mutmaßlich 20.000 Euro. Es sei darum gegangen, „die Familienehre wieder herzustellen“, so der Staatsanwalt. Angeklagt sind der Mann von Hanaa S., zwei Schwager – darunter der Hauptangeklagte – ein Sohn und eine Schwägerin. Sie alle hatten bislang geschwiegen.

Die Erklärung von Rechtsanwalt Gottfried Reims dauerte kaum eine Minute. Und wirkte wie ein Blitzschlag. Er war als zusätzlicher Verteidiger des 36-Jährigen erschienen, erstmals nach 68 Verhandlungstagen. Es folgte schockiertes Schweigen. Die Blicke der Angeklagten erstarrten. Den Reaktionen zufolge waren nicht einmal die Anwälte der weiteren Angeklagten eingeweiht gewesen. Die Richter hatten erkennbar erschrocken die Sitzung unterbrochen, um zu beraten, wie nun die weiteren Schritte aussehen.

Der 36 Jahre alte Angeklagte war schon durch Zeugen und Telefonmitschnitte schwer belastet worden. Sein Kiosk in Düsseldorf könnte Schaltzentrale für Aktionen der Familie gegen Hanaa S. gewesen sein. Von dort sollen Angeklagte sogar Spitzel angeheuert und auf die Frau angesetzt haben.

Bei der Ermordung oder Entführung des mutmaßlichen Opfers aus der Wohnung an der Hasselstraße soll ein weißer Lieferwagen verwendet worden sein. Der Angeklagte besitzt einen solchen. Kurz nach dem Verschwinden von Hanaa S. soll der 36-Jährige darüber hinaus für zweifelhafte Geschäfte nach Burkina Faso geflogen sein. Er habe sich dorthin große Geldbeträge schicken lassen. Bei seiner Rückkehr wurde er festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Über die Beteiligung seiner Verwandten sagte er nichts

Weitere Festnahmen folgten bis Ende 2015. Ein damals 17-jähriger Sohn von Hanaa S. wurde in seiner Schule verhaftet. Auf freiem Fuß ist einzig die Schwägerin, weil sie weniger stark belastet wird als ihre Mitangeklagten.

Mit seiner Erklärung ließ der 36-Jährige wichtige Punkte vorerst offen. Er bleibt vage, wer das Opfer getötet haben soll. Nachfragen lehnte er ab. Offen ließ er auch, warum er sich ausgerechnet jetzt äußert. Seine Erklärung geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem das Gericht die Beweisaufnahme der Anklage im Wesentlichen abgeschlossen hatte. Der weitere Verlauf sollte vorübergehend in der Hand der Verteidigung liegen, die entlastende Beweise vorbringen könnte. Termine waren noch bis einschließlich 9. November angesetzt.

DER FORTGANG MONTAG Das Gericht beendete die Sitzung ohne weitere Verhandlung. Die Richter kündigten an, Montag mit dem Programm fortzufahren, das für gestern vorgesehen war: den Beweisanträgen der Verteidiger. Das Gericht soll unter anderem die Herkunft und Machart des Goldschmucks von Hanaa S. klären, der sichergestellt wurde. Voraussichtlich unverzüglich wird versucht, den Ort zu finden, an dem die Leiche abgelegt worden ist. Der 36-Jährige hat erklärt, er kenne zwar keine Straßennamen und könne die Stelle nicht auf einer Landkarte zeigen. Er würde sie aber wiedererkennen, wenn man ihn nach Heilbronn bringe. In dieser Gegend hatte die Polizei bereits mit einem Großaufgebot nach der sechsfachen Mutter gesucht. Mit Hilfe von Einsatzhundertschaften, Polizeitauchern und der Fliegerstaffel waren dort sowie in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz Gewässer und Waldstücke abgesucht worden. Auf diese Orte waren die Ermittler gekommen, weil die Beschuldigten sich dort aufgehalten haben sollen.

Sollten die Fahnder die sterblichen Überreste von Hanaa S. entdecken, würden umfangreiche Untersuchungen zur Spurensicherung anlaufen. Das würde die Dauer des Mammutverfahrens erheblich verlängern. Womöglich könnten Gerichtsmediziner Hinweise darauf ermitteln, wie die Frau zu Tode gekommen ist. Laut früheren Ermittlungen soll dabei ein Messer verwendet worden sein.