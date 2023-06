Halfeshof will Jungen ein Zuhause sein

Solingen. Der Landschaftsverband Rheinland hat Wohngruppenhaus in Solingen für 5,5 Millionen Euro saniert.

Von Simone Theyßen-Speich

Wenn von Erziehung, Betreuung und Bildung bei Kindern und Jugendlichen die Rede ist, dann sind diejenigen, die intensivpädagogisch betreut werden müssen, meist nicht im Fokus. Deshalb nutzte die Jugendhilfe des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) nun die Gelegenheit, am Halfeshof nicht nur das komplett sanierte Wohngruppenhaus vorzustellen, sondern auch den Blick auf die jungen Menschen, die dort leben, zu richten.

Was wurde auf dem Halfeshof-Campus neu gebaut?

Kürzlich offiziell eröffnet wurde das kernsanierte Wohngruppenhaus 17. Dort leben in zwei Gruppen insgesamt 16 Jungen, die zwischen sechs und 13 Jahre alt sind, wenn sie aufgenommen werden. Die meisten wohnen mehrere Jahre dort. „Das Haus gehört zu unserer stationären Kinder- und Jugendhilfe“, erklärte Ben Repp, Leiter des Halfeshofes. In dem als Rundbau angelegten Gebäude hat jeder der Jungen ein eigenes Zimmer mit Bad. „Diese Aufteilung, die heute großzügig erscheint, stammt noch aus der Zeit, als wir dort eine geschlossene Unterbringung von Kindern und Jugendlichen hatten“, so Repp. Bereits in den 90er Jahren gab es aber schon den Wechsel zu Intensivwohngruppen.

Wie gestaltet sich die intensive Betreuung von schwierigen Kindern und Jugendlichen?

Für die Jungen, die alle eine „schwierige Geschichte“ haben, sei es wichtig, einen geschützten Raum zu haben, betont Ben Repp. So umgibt der Rundbau des Hauses mit der roten Fassade einen geschlossenen Innenhof. Auch der Unterrichtsraum für die individuelle Beschulung der Kinder und Jugendlichen sowie Werkstätten für Nachmittags-Angebote befinden sich direkt im Haus. „Unser Ziel ist es, die Bewohner hier für die allgemeine Schule auf unserem Campus fit zu machen und dann später für das eigenständige Leben im betreuten Wohnen oder sogar in einer eigenen Wohnung.“

Wie aufwendig war die Sanierung des Gebäudes?

Bei den ersten Planungen 2015 war der LVR von Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro für die Kernsanierung des Hauses ausgegangen. „Asbest im Dach, marodes Holzständerwerk, Wasser im Keller nach der Flut und die Lieferengpässe und Preissteigerungen haben die Kosten dann auf 5,5 Millionen Euro hochgetrieben“, skizzierte Stefan Sudeck-Wehr, Betriebsleiter der LVR-Jugendhilfe Rheinland, die „denkbar schlechteste Zeit für ein Bauvorhaben“.

Wie groß sind die Investitionspläne für den gesamten Halfeshof?

Der Landschaftsverband hat mit seinem Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ein Investitionspaket von insgesamt 54 Millionen Euro geschnürt. „Bei der aktuell schwierigen Lage werden die Schritte sukzessive erfolgen“, erklärt Sudeck-Wehr.

Wie sehen die nächsten Bauschritte aus?

Bei den Halfeshof-Liegenschaften, von denen viele Gebäude noch aus der Wilhelminischen Zeit stammen, sei der Sanierungsstau groß, skizziert Ben Repp die Lage. Die meistern externen Mieter seien bereits ausgezogen. Das ehemalige Wirtschaftsgebäude, das größte Haus auf dem Campus, steht mittlerweile schon leer. Dort waren zuletzt Wohngruppen mit älteren Schülern sowie die Akademie für seelische Gesundheit des LVR untergebracht, die mittlerweile an den Standort Langenfeld gewechselt ist. Im nächsten Schritt soll das Haus abgerissen werden und ein neues Haus für Wohngruppen entstehen. Für die jeweiligen Bauzeiten können die Kinder und Jugendliche in Ausweichquartiere des LVR am Halfesweg in direkter Nachbarschaft umziehen.

Dem als Rundbau angelegten Wohngruppenhaus mit geschütztem Innenhof sieht man die ausgefallene schwedische Architektur auch nach der Kernsanierung noch an. Im gemütlichen Gemeinschaftswohnraum gibt es alles – nur keine rechten Winkel.

LVR-Jugendeinrichtung Halfeshof

Campus: Der Halfeshof umfasst ein etwa 30 Hektar großes Gelände und bietet etwa 200 Kindern und Jugendlichen ein Zuhause. 200 Mitarbeiter arbeiten dort.

Ausbildung: Die Jugendlichen besuchen dort die Förderschule mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung oder arbeiten in Ausbildungswerkstätten. Etwa 30 von ihnen sind in Tagesgruppen, schlafen also zu Hause. Die übrigen Jugendlichen wohnen im Halfeshof und seinen Außenwohngruppen.

LVR-Jugendhilfe Rheinland: Sie umfasst Einrichtungen in Solingen, Remscheid, Euskirchen und Tönisvorst.