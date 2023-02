Hagelschauer im Bergischen: Drei Unfälle auf den Autobahnen

Verkehr

Auf der A1 und der A46 kam es innerhalb weniger Minuten zu mehreren Unfällen.

Bergisches Land. Am 1. Februar ereigneten sich auf den Autobahnen A1 und A46 innerhalb weniger Minuten mehrere Unfälle. Grund dafür war voraussichtlich ein erheblicher Hagelschauer gegen 22.20 Uhr.

So prallte auf der A46 in Richtung Düsseldorf Höhe Auffahrt Oberbarmen ein blauer VW Kleinwagen in die Leitplanke nachdem er auf glatter Fahrbahn ins Schleudern gekommen war.

Auf der A1 prallten nach dem Autobahnkreuz Nord in Fahrtrichtung Remscheid zwei Fahrzeuge nahezu zeitgleich, jedoch unabhängig voneinander, in die Leitplanken.

Verletzt wurde niemand. to

