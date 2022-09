Haaner Kirmes: Kind stürzt aus der „Krake“

Haan. Zwei Mädchen (4 und 12 Jahre) werden am Samstagnachmittag bei Unfall auf der Haaner Kirmes verletzt.

Von Knut Reiffert

Auf der Haaner Kirmes hat sich am Samstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei Mettmann am Abend berichtet, ist gegen 16.40 Uhr ein zwölf Jahre altes Mädchen bei voller Fahrt aus einem Fahrgeschäft („Krake“) herausgeschleudert worden. Hierbei flog es auf ein vierjähriges Mädchen, welches am Rand des Fahrgeschäfts gestanden hatte.

Da zunächst nicht klar war, wie schwer die Mädchen bei dem Unfall verletzt worden waren, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser wurde jedoch nicht zum Transport der Mädchen genutzt. Stattdessen wurden die beiden jeweils mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dort wurden die Mädchen stationär aufgenommen.

Unterdessen hat die Polizei Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen. Diese ist bislang nach Polizeiangaben noch völlig unklar. Für die Dauer der Unfallermittlungen ist das Fahrgeschäft auf dem neuen Markt stillgelegt und mit einem Absperrband des Ordnungsamts versehen.