Neugeborener Elefant stirbt

Elefantenkuh Sabie hat am Samstag ein Junges auf die Welt gebracht. Es überlebte nicht.

Wuppertal. Traurige Nachrichten aus dem Grünen Zoo: Am Samstag hat Leitkuh Sabie ein Jungtier zur Welt gebracht. Dieses wurde möglicherweise bereits tot geboren oder starb kurz danach. Das teilte der Zoo am Dienstag mit.

Am frühen Morgen des 24. Juni setzten bei Sabie die Wehen ein. Wenige Stunden später brachte sie im Kreis ihrer Herde ein weibliches Jungtier zur Welt. Leider konnte das Tierpflegeteam wenig später nur noch den Tod des kleinen Elefantens feststellen

Eine Sektion des voll entwickelten Jungtiers und der Nachgeburt in der Pathologie der Gießener Uniklinik für Veterinärmedizin wird zeigen, ob der genaue Todeszeitpunkt und eine spezifische Ursache ermittelt werden können.

Für Leitkuh Sabie war es bereits die sechste Trächtigkeit. Sie ist bei guter Gesundheit. Das erfahrene Muttertier hatte im Grünen Zoo seit 2007 fünf gesunde Jungtiere zur Welt gebracht und aufgezogen. Ihre älteste Tochter Tika lebt ebenfalls in Wuppertal und ist im letzten Jahr selbst zum zweiten Mal Mutter geworden.

Durch die beachtliche Tragzeit der Elefanten von etwa 22 Monaten war die Geburt vom Team des Grünen Zoos lange erwartet worden. Routinemäßige Hormonmessungen hatten in der vergangenen Woche gezeigt, dass das Ereignis kurz bevorstand. Mit 631 Tagen war eine normale Trächtigkeitsdauer erreicht.

Der Wuppertaler Zoo ist der europaweit erfolgreichste Zoo in der Zucht der Afrikanischen Elefanten. Insgesamt sind schon 14 gesunde Elefanten geboren, davon vier in den vergangenen vier Jahren. Auch mit der genetischen Gesundheit und der Zucht von Afrikanischen Elefanten beschäftigt sich der Grüne Zoo Wuppertal schon seit vielen Jahren. Seit 2016 leitet Zoodirektor Dr. Arne Lawrenz das Europäische Zuchtbuch für diese Tierart und koordiniert im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes die Gruppenkonstellationen und das Tiermanagement von Afrikanischen Elefanten in allen Zoos des europäischen Zooverbands EAZA. kab