Grüne: Steuer auf alle To-go-Verpackungen

Umwelt

Weggeworfene Pappbecher sind keine Seltenheit. Hilft in Düsseldorf dagegen in Zukunft eine Verpackungssteuer?

Düsseldorf soll wie in Tübingen Abgabe für Einwegbehälter erheben. Politik diskutiert nun.

Von Alexander Schulte

Düsseldorf. „Wer Müll produziert, muss dafür bezahlen“, sagte Tübingens streitbarer Bürgermeister Boris Palmer von den Grünen, als seine Stadt im Januar als erste eine kommunale Verpackungssteuer einführte. Seine Düsseldorfer Parteifreunde möchten es jetzt nachmachen: Im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen beantragen die Grünen, die Stadt solle die Etablierung einer „Abgabe auf Einwegverpackungen für Speisen und Getränke zum sofortigen Verzehr“ prüfen.

Gerade erst haben die Karnevalstage in der Altstadt das Problem überdeutlich gemacht. Wegen des – aus Sicherheitsgründen sinnvollen – Glasverbots stapelte sich auf den Straßen noch mehr Plastikmüll als sonst: Coffee-to-go-Becher, Pizzakartons, Pommes-Schälchen, Burger-Boxen und anderes mehr.

Tübingen: Einweg-Menü kostet bis zu 1,50 Euro Verpackungssteuer

Die Steuer soll die zunehmende Vermüllung des Stadtbilds durch wild entsorgte Verpackungen verringern und einen Anreiz zur Verwendung von Mehrwegsystemen setzen. Gleichzeitig, so die Grünen, könnte die Stadt so Geld einnehmen, das dann wieder in Maßnahmen zur Abfallvermeidung und für die Stadtsauberkeit fließen könnte.

In Tübingen müssen Betreiber von Eisdielen, Cafés, Bäckereien, Imbissbuden, Fast-Food-Burger-Ketten aber auch Tankstellen oder Lieferdienste auf jede Einwegverpackung und -geschirr 50 Cent, auf Plastikbesteck 20 Cent zahlen. Befreien lassen können sie sich von der Abgabe, wenn sie ihre Verpackungen vollständig zurücknehmen und außerhalb der öffentlichen Abfallentsorgung recyceln. Und: Die Obergrenze des Steuerbetrages liegt bei 1,50 Euro pro Fast-Food-to-go-Menü – egal, wie viele oder Bestecke dabei verwendet werden.

Die Düsseldorfer Grünen sind überzeugt, dass Mülltrennung, Recycling und Kompostierung der letzten Jahre bei weitem nicht ausgereicht hätten, den Plastikmüll spürbar zu reduzieren.

Und: Rechtlich sei eine kommunale Abgabe auf Einwegverpackungen seit Einführung des neuen Verpackungsgesetzes 2019 auf jeden Fall möglich.

Zunächst ist der Vorschlag für Düsseldorf lediglich eine Idee der Grünen. Ob es Mehrheiten dafür gibt, ist noch unklar. Zunächst wird am kommenden Montag im Fachausschuss darüber diskutiert.