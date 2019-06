Grüne fordern Fußweg zum Hauptbahnhof

Politik

+ © Andreas Fischer Den Weg entlang der Wupper, gegenüber der Schloßbleiche, wollen die Grünen freigeben lassen. Die Stadt sagt, das gehe noch nicht. © Andreas Fischer

WUPPERTAL Die Schloßbleiche bleibt bis Juli eine Baustelle. Stadt Wuppertal sieht keine Alternative.

Von Eike Rüdebusch

Die Arbeiten an der Schloßbleiche verzögern sich. Das haben die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) jetzt bekanntgegeben. Nachdem bisher das Ende der Baustelle für Ende März 2018 anvisiert worden war, heißt es jetzt, dass die Straße bis Mitte Juli 2018 gesperrt bleiben soll.

Grund ist laut WSW das mit Stahl ummantelte Rohr in der Straße. Das könne nämlich nicht durchbohrt werden. Weil deshalb eine andere Streckenführung gefunden werden muss, müssen zwei weitere Baugruben für den unterirdischen Vortrieb ausgehoben werden.

Wegen der Enge der Schloßbleiche und dem Rettungsweg könnten die meisten Arbeiten nicht parallel durchgeführt, sondern müssten nacheinander erledigt werden. Laut Holger Stephan, dem Sprecher der WSW, werden gerade die Gruben eingerichtet, in die Maschinen gelassen werden, um den Kanal zu bohren.

Die Arbeiten sind nötig, weil beim Hotelneubau an der Schloßbleiche/Ecke Wall Beton in einen Mischwasserkanal geflossen ist. Dieser muss ersetzt werden.

Die Verzögerung ist für die Grünen Anlass, kommende Woche einen Antrag in den Rat zu geben und eine schnellstmögliche Freigabe des Fußwegs an der Wupper zu fordern. Sie sehen den Umweg vom Wall zur Geschäftsbrücke über den Kirchplatz mindestens als ärgerlich, vor allem aber als vermeidbar. Im Antrag heißt es: „Dabei ist der Weg längs der Wupper, vorbei am Köbo-Haus zur Geschäftsbrücke, fast fertig. Sogar die Straßenbeleuchtung funktioniert.“

„Man muss nur zwei Bauzäune verschieben.“

Klaus Lüdemann, Grüne

Klaus Lüdemann von den Grünen sieht zwei Möglichkeiten für den Weg vom Wall aus. Einerseits gebe es die Variante an der Wupper entlang am Köbo-Haus vorbei zu gehen, um direkt auf die Geschäftsbrücke zu gelangen. „Dafür muss man nur zwei Bauzäune verschieben und ein paar mehr Lampen anbringen“, sagt Lüdemann. Die andere Möglichkeit wäre, den Fußweg in die Schwebebahnstation führen zu lassen.

Zuletzt habe es in der Begleitkommission Döppersberg die Aussage gegeben, dass es „zu dem Weg längs des Köbo-Hauses noch keine vertragliche Regelung mit dem Investor gibt“, heißt es im Antrag. „Dies muss schnellstens nachgeholt werden“, finden die Grünen. Aus Sicht der Stadt ist das aber nicht der einzige Grund, die Strecke nicht zu öffnen. Denn der Fußweg sowohl an der Geschäftsbrücke als auch am Köbo-Haus ist noch nicht fertig. Um die Betonplatte oder den Asphalt zu verlegen, müsse es erst einmal trocken und warm genug sein, sagt Stadtsprecherin Martina Eckermann.

Die Wege sind im Projekt Döppersberg eingeplant, die Stadt sei nicht in Verzug. Sie rechne mit einer Fertigstellung im Frühjahr – vor der Öffnung der Schloßbleiche.