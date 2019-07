Grüne organisieren Fahrt zum Hambacher Wald

Protest gegen Abholzung

+ © Caroline Seidel/dpa © Caroline Seidel/dpa

WUPPERTAL Die Grünen Wuppertal organisieren für Samstag Busse, die Interessierte zu einer Großdemo bringen.

Um die Proteste gegen die Abholzung des Hambacher Waldes zu unterstützen, organisieren die Grünen Wuppertal für Samstag Busse, die Interessierte zu einer Großdemo im und an dem Forstgebiet nahe Köln bringen. Dabei seien ausdrücklich alle Bürger und nicht nur Parteimitglieder angesprochen, schreiben die Grünen in Remscheid. Jeder sei willkommen „friedlich gegen die unnötige Zerstörung von wertvollem Lebensraum zu protestieren“.

Die Busse starten am Samstag, 6. Oktober, um 9.30 Uhr an der Stadthalle Wuppertal, die Rückfahrt ist für 16 Uhr geplant. Die Kosten betragen 10 Euro pro Person. Ermäßigte Tickets gibt es auf Nachfrage für 5 Euro. Das Geld wird am Bus in bar eingesammelt. tk

Verbindliche Anmeldung mit vollem Namen und einer Mailadresse an hambi@gruene-wtal.de