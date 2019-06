Große Silvesterparty im Burscheider Schützenhaus

Feier

+ © Graetke Unter anderem Laura van den Elzen und Mark Hoffmann sorgen für die musikalische Unterhaltung. © Graetke

BURSCHEID Veranstalter „Burscheid live“ ist jetzt ein gemeinnütziger Verein. Es gibt noch Karten für die Fete.

Mit Bescheid vom 10. Dezember hat das Finanzamt Leverkusen den im März dieses Jahres gegründeten Verein „Burscheid Live“ als gemeinnützig anerkannt. „Hierüber freuen wir uns sehr, da wir für unsere Aktionen im Umwelt- und Naturschutzbereich sowie den Veranstaltungen für die Allgemeinheit wie zum Beispiel das erste Burscheider Altstadtfest mit nostalgischem Jahrmarkt im Juni nächsten Jahres auf Spenden angewiesen sind. Dafür können wir jetzt Spendenbescheinigungen ausstellen“, so der Vorsitzende des Vereins, Uwe Graetke.

Als nächste Veranstaltung des Vereins steht aber erst einmal die große Silvester-Party im Burscheider Schützenhaus auf dem Programm, die gemeinsam mit dem Management Elpema der beiden früheren DSDS-Teilnehmer Laura van den Elzen und Mark Hoffmann (2. und 6. Platz im Jahr 2016) organisiert wird. Insbesondere Gruppen haben hierfür bisher Karten erworben, aber es sind noch genügend Karten erhältlich. „Wir hoffen, dass bis Silvester noch viele Karten verkauft werden, denn für den Eintrittspreis von 25 Euro, der zudem auch ein Buffet beinhaltet, erwartet die Besucher ein tolles Programm“, so Graetke.

So werden neben den beiden TV bekannten Stars Laura van den Elzen und Mark Hoffmann, die in diesem Jahr auch den „Deutschen Country Star“ in der Kategorie Country-Rock gewannen, auch Künstler aus der Region sowie ein DJ für Unterhaltung sorgen. Gleich zweimal wird dabei die Burscheiderin Jacky Elaine, die 2013 die Linus-Talentprobe im Kölner Tanzbrunnen gewinnen konnte, im Laufe des Abends auftreten. Mit Roman Hansen als Gitarrist von „Pure Temptation“ steht ein weiterer Burscheider auf der Bühne. Mit nach Burscheid kommen wird auch Amber van den Elzen, der Fachleute ein ebenso großes musikalisches Talent wie ihrer älteren Schwester Laura nachsagen. Auch Amber wird Silvester-Songs im Schützensaal präsentieren.

Beginn der Party ist um 19 Uhr; Einlass ist ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es in Burscheid bei Schreibwaren Grunert und Schluck, Hauptstraße 2, Buchhandlung Hentschel, Hauptstraße 26, sowie Allianz Abel, Höhestraße 54. Zudem besteht die Möglichkeit, die Karten auf der Homepage von „Burscheid Live“ zu erwerben. red

www.burscheid-live.de