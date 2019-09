Großbrand in Wuppertal: Schwarze Rauchwolke über Gewerbegebiet

Einsatz

+ © Michael Zerwell Die schwarze Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. © Michael Zerwell

WUPPERTAL Brand Am Deckershäuschen. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Von Daniel Neukirchen

Im Gewerbegebiet Am Deckershäuschen in Uellendahl ist auf dem mehr als 3000 Quadratmeter großen Gelände der Bandweberei Rainer Schmitz ein Großbrand ausgebrochen. Die schwarze Rauchwolke ist im gesamten Stadtgebiet und darüber hinaus zu sehen. Feuerwehr und Polizei sind weiterhin im Einsatz.

Nach ersten Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Eine 30 mal 60 Meter große Halle brennt in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr ist mit 100 Leuten vor Ort und musst derzeit, ob sich Schadstoffe in der Luft befinden. Anwohner berichten davon, mehrere laute Knalle gehört zu haben.

Bei dem Betrieb handelt es sich um ein Wuppertaler Familienunternehmen mit langer Tradition: „Gegründet im Jahr 1912 in Bracken (Wuppertal-Nächstebreck) hat unser Unternehmen zwei Weltkriege und die Wiederaufbauzeit überstanden“, heißt es auf der Homepage. „1973 hat Rainer Schmitz den Betrieb von seinem Großvater übernommen. Die Erweiterung des Maschinenparks brachte 1984 einen Umzug in größere Räume in der Wittenerstraße mit sich. Mit neuem Maschinenpark und größerer Arbeitnehmerzahl stieg der Platzbedarf erneut und bedingte den Umzug in die jetzige Halle mit 2000 qm Produktionsfläche in Wuppertal-Elberfeld (Uellendahl). Im Jahr 2015 fand die Erweiterung um zusätzliche 1000 qm auf nun über 3.000 qm statt.“