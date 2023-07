Großbrand in Wuppertal-Vohwinkel: Feuerwehrmann von herabfallenden Dachteilen getroffen

Wuppertal. Ein Brand bei einem Gewerbebetrieb in Wuppertal-Vohwinkel hat am Mittwochabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Auch am Donnerstagmorgen (Stand 7.45 Uhr) war der Einsatz noch nicht abgeschlossen und die Vohwinkeler Straße in dem Bereich des Brandes gesperrt. Allerdings, so Feuerwehrsprecher Manuel Packhäuser, ist das Feuer inzwischen gelöscht. Aktuell laufen noch Aufräumarbeiten und Brandsicherungsmaßnahmen.