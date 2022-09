Großbrand an mehreren Stellen in Wuppertaler Waldgebiet gelöscht

Wuppertal. Am Freitagabend ist die Feuerwehr gegen 17.50 Uhr zu einem Waldbrand auf dem Hardt in Barmen ausgerückt. Eine Fläche von insgesamt 400 Quadratmeter stand nach Angaben der Feuerwehr in Flammen. Das Feuer wurde mittlerweile gelöscht. Personen und Gebäude wurden bei dem Brand nicht gefährdet.