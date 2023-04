Heine-Universität: „Girls' & Boys' Day“ auf Campus

Die Düsseldorfer Universität ist dabei.

Düsseldorf. Am 27. April lädt die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf von 9 bis 14 Uhr Schüler und Schülerinnen zum „Girls' Day und Boys' Day“ auf den Campus ein, eines der vielen Info- und Mitmachangebote zur klischeefreien Berufsorientierung wahrzunehmen. Neben der Vorstellung von Studiengängen stehen auch die Möglichkeiten für eine Ausbildung auf dem Programm.

Beim Mädchen-Zukunftstag am 27. April können Schülerinnen ab der Jahrgangsstufe 9 mathematisch-naturwissenschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge der Heine-Uni und ihre möglichen Berufsfelder kennenlernen.

Neben vielen Informationen zu den Studienfächern Chemie, Biochemie, Wirtschaftschemie, Informatik, Mathematik, Physik, Medizinische Physik sowie Volkswirtschaftslehre können die Schülerinnen direkt selbst experimentieren.

Die Uni bietet am Girls‘ Day 174 Plätze an. Jede Teilnehmerin kann nur ein Fach auswählen und sollte die Angaben zu den Jahrgangsstufen in den Aktionen beachten.

Was bietet der Jungenb-Zukunftstag?

Beim Jungen-Zukunftstag an der Heine-Uni erhalten Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe Einblicke in Berufsfelder, die sie im Prozess der Berufsorientierung nur selten in Betracht ziehen. So lernen sie neben dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Studiengang Psychologie, mit Germanistik und Linguistik auch Studienfächer aus den Geisteswissenschaften kennen. A

uch hier gibt es Mitmachmöglichkeiten. Die Uni bietet insgesamt 65 Plätze an. Auch hier gilt: pro Teilnehmer ein Fach sowie die Angaben zu den Jahrgangsstufen in den Aktionen beachten. step

Die Anmeldungen erfolgen online: www.boys-day.de beziehungsweise www.girls-day.de