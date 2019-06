Gaskessel ist neue Attraktion für Barmen

Ausflugsziel

+ © Schwartz Erstmals konnte auch die Öffentlichkeit die Lichtshow im Gaskessel ansehen. © Schwartz

WUPPERTAL In Wuppertal öffnete erstmals für die Öffentlichkeit der Gaskessel in Heckinghausen. Die Besucher waren beeindruckt.

Von Tanja Heil

Es waren vor allem die Heckinghauser selbst, die am Eröffnungswochenende den Gaskessel erkundeten. Monatelang hatten sie die Bauarbeiten beobachtet und wollten jetzt wissen, was daraus geworden ist. Die ersten Gäste standen schon um 10 Uhr vor der Tür. „Sehr schön, das ist wirklich eine Sensation für Barmen“, fand etwa das Ehepaar Dabringhausen. „Und eine super Ausstellung.“

Wer die tolle Aussicht vom 68 Meter hohen Gaskessel genießen wollte, musste zur Eröffnung fit sein: Der Außenaufzug funktionierte noch nicht, weil vergangene Woche Wasser in den Schacht gelaufen war und die Installation der Elektronik verzögert hatte. Bis zum Ende dieser Woche, so hoffen die Betreiber, soll er funktionieren.

Besucher sind fasziniert vom Film über den Umbau des Gaskessels

Der aktuelle Stand dazu wird jeweils auf der Homepage des Gaskessels veröffentlicht. Bis dahin müssen die Besucher 250 Treppenstufen erklimmen. Kurzfristig wurden noch eine Ermäßigung für Senioren ab 65 Jahren sowie freier Eintritt für Kinder unter fünf Jahren und eine Familienkarte eingeführt.

Die Ausstellung im Erdgeschoss durchliefen die meisten Besucher zügig. Hier sind optische Täuschungen und Projektionen zu sehen. Viele davon stammen vom Künstlerkollektiv Urbanscreen, das auch den 20-minütigen Film für die Wundermaschine geschaffen hat. So erzeugen Projektionen auf runden Holzscheiben den Eindruck, hier würden Bälle liegen. Immer wieder neu lässt Urbanscreen die runden Formen aufleuchten und verschwinden, sich verwandeln. Eine symmetrische Hauswand löst sich auf und verändert sich. Ein weißer Kubus wird mit wechselnden Motiven angestrahlt.

Von Victor Vasarely, dem Meister der optischen Täuschung, hängen mehrere Werke in der Ausstellung. Wer viel Geduld hat, kann sich an einigen Tischen beim Knobeln mit geometrischen Formen ausprobieren oder einen Elefanten abmalen.

Fasziniert sind die Besucher jedoch eher vom Film im 1. Stock, der die Baugeschichte zeigt: Hier erleben sie, wie sich die Kräne durchs Tor zwängen, wie die stählerne Druckscheibe abgetragen wird, wie angeseilte Arbeiter die Werbeplakate auf der Außenhaut montieren. „Wenn man das so bildlich sieht, ist das wirklich beeindruckend“, findet Besucherin Sylvia Klausner, die vom Gaskessel begeistert ist. „Supertoll, dass wir so etwas in Wuppertal haben!“

GASKESSEL ÖFFNUNGSZEITEN Die Wundermaschine ist donnerstags und freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Buchungen für Führungen für Schulklassen sind auf Anfrage auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. ANREISE Der Gaskessel hat die Adresse Mohrenstraße 3. Neben dem Gaskessel stehen 160 Parkplätze zur Verfügung. Vom Bahnhof Oberbarmen aus ist der Gaskessel in drei Minuten zu Fuß erreichbar. EINTRITT Der Eintritt in den Gaskessel kostet 13 Euro für Erwachsene, ermäßigt 9 Euro (Schüler/Studenten/Senioren ab 65 Jahre), eine Familienkarte kostet 33 Euro. Damit ist die gesamte Ausstellung inklusive Dach zugänglich. Wie der Gaskessel vorher funktioniert hat und wie lange um seinen Gebrauch gerungen wurde, erfahren die Gäste im ersten Stock. „Schön ist, dass man auch etwas über die Geschichte lernt. Der Gaskessel ist ein Gesamtkunstwerk“, schwärmt Stefanie Mai.

Ein echtes Erlebnis jedoch ist die eigentliche Wundermaschine im fünften Stock. Hier können sich die Besucher auf Sitzkissen in halb liegender Position niederlassen und in das rund 40 Meter hohe und breite Rund blicken. Urbanscreen lässt eine Maschine mit Zahnrädern und Kolben stampfen, schaumförmige Kügelchen über die Riesenleinwand kullern, die Stahllamellen des Gaskessels flirren und herabrutschen. Herabfallende Kugeln erzeugen Töne, die alsbald eine Melodie ergeben. Ein Junge äugt durch eine Öffnung in den Gaskessel hinein. Zeit und Raum verschwimmen.

Danach geht es aufs Dach zum Skywalk, der einen weiten Blick über Barmen und die umliegenden Hügel ermöglicht. „Der Ausblick ist wirklich toll – wie viel Grün hier ist“, staunt Lutz Heym, der in der Nähe wohnt.

Auch der Sport-Park und das mediterrane Restaurant Aposto im Erdgeschoss waren zufrieden mit dem Andrang. „Wir haben uns alle sehr gefreut“, sagt Geschäftsführerin Marina Kirrkamm. Viele Heckinghauser haben ihr erzählt, wie sie seit Jahren mit dem Gaskessel leben und wie sehr sie sich über die Show darin freuen.

Jetzt hofft das Gaskessel-Team, dass sich die neue Attraktion nicht nur in Wuppertal, sondern in der ganzen Region herumspricht.

Weitere Informationen: der-gaskessel.de