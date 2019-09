Fußgängerin (60) bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Tragödie

HAAN Am Dienstag gegen 12.10 Uhr ist es auf der Bahnhofstraße in Haan zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Der 57-jährige Fahrer eines schwarzen Hyundai H1 aus Wuppertal befuhr mit seinem Mini-Van die Böttinger Straße aus Richtung Dieker Straße kommend und bog von dieser bei grüner Ampelschaltung nach links auf die Bahnhofstraße (B 228) in Richtung Kaiserstraße ab. Dabei übersah er aus bisher noch ungeklärter Ursache eine 60-jährige Fußgängerin aus Düsseldorf, welche die Bundesstraße an der gleichen Kreuzung, ebenfalls aus Richtung Böttinger Straße kommend und gleichfalls bei Grünlicht der dortigen Fußgängerampel, in Richtung Wilhelmstraße überquerte.

Die Frau wurde von dem schwarzen Kleinbus erfasst, aufgeladen, wieder auf die Straße geschleudert und dabei schwer verletzt. Trotz schneller Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst erlag die Verletzte noch am Unfallort ihren schweren inneren Verletzungen. Auch die Besatzung eines sofort angeforderten Rettungshubschraubers, der in der Nähe des Unfallortes landete, konnte der Patientin nicht mehr helfen.

Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten wurde die innerörtliche Bahnhofstraße (B 228) für etwa zwei Stunden in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von der Polizei umgeleitet. Dennoch kam es zu unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen im Bereich der Hauptverkehrsverbindung zwischen Haan und Hilden.

Der 57-jährige kw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde deshalb betreut, bevor er in die Obhut von Bekannten übergeben werden konnte. An seinem Fahrzeug entstand bei dem Unfall ein geschätzter Sachschaden von etwa 1000 Euro. red