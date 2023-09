Fußgänger haben jetzt freie Bahn

Wuppertal. Die Stadtverwaltung brachte am Donnerstag die entsprechenden Schilder an, um diese Neuregelung zu kennzeichnen. „Ich freue mich sehr darüber, dass unser Antrag nun erfolgreich umgesetzt wurde. Diese Neuerung ist nicht nur ein Gewinn für die Gastronomie, sondern für ganz Elberfeld. Wir gestalten unsere Stadt zukunftsorientiert und lebenswert“, sagt Soufian Goudi, SPD-Fraktionsvorsitzender in Elberfeld. Die Umwandlung der Erholungstraße in eine Fußgängerzone ziele darauf ab, die Aufenthaltsqualität für Anwohner und Besucher von Elberfeld zu steigern. Hervorzuheben sei, dass die Straße bereits in einer Fußgängerzone mündet, so die SPD.