Freisprechung und besondere Auszeichnungen

Die Tischler-Innung hält an ihrer Tradition fest.

Solingen/Remscheid. Traditionell werden die Auszubildenden im Tischlerhandwerk nach bestandener Gesellenprüfung freigesprochen. Schon im späten Mittelalter wurde mit dieser Zeremonie der Lehrling von seinem Meister freigesprochen und ging in ein lohnbezogenes Verhältnis über.

Die Tischler-Innung Solingen hält bis heute an dieser feierlichen Tradition fest. „Es ist uns wichtig, diesen Tag mit den ,frisch gebauten’ Gesellinnen und Gesellen zu feiern und ihnen die Wertschätzung für drei Jahre intensive Ausbildung in unserem tollen Gewerk zu geben“, sagt Manuel Herzog, Vorstandsmitglied der Tischlerinnung und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

In diesem Jahr fand das besondere Ereignis in Solingen statt. Das Restaurant Maku bot die Möglichkeit, alle Gesellenstücke im Coworking-Space, das sich im gleichen Gebäude befindet, öffentlich auszustellen. Viele Besucher fanden von Freitag bis Sonntag den Weg nach Solingen-Ohligs. „Wir sind stolz und glücklich, dass wir so eine besondere Veranstaltung organisieren konnten. Ohne unsere Sponsoren und Unterstützer wäre das so nicht möglich gewesen“, freute sich Obermeister Paul-Gerd Rössling. Die Solinger Innung richtete die Veranstaltung für die Innungen des Städtedreiecks Remscheid, Solingen und Wuppertal aus.

Verliehen wurde „Der goldene Hobel“: für die beste Leistung in der praktischen Handprobe, verbunden mit der Bewertung des Gesellenstücks. Diese Auszeichnung ging für Solingen an Jannis Furch (Ausbildungsbetrieb Tischlerei Rössling) und – punktgleich – an Maximilian Klotsche (Tischlerei Heimann).

Für Remscheid wurden Tom Hammesfahr (Schreinerei Rollshäuser) und für Wuppertal Luis Schubert (Tischlerei Lorenz) mit dem goldenen Hobel ausgezeichnet.

Zum Teil mehrfach abgeräumt

Außerdem wurde der Jahrgangsbeste ermittelt. In diese Wertung fließt auch der theoretische Teil der Gesellenprüfung in die Auswertung ein. Diese Ehrung ging in Solingen ebenfalls an Maximilian Klotsche von der Tischlerei Heimann. In Remscheid wurde es wieder Tom Hammesfahr. In Wuppertal darf sich in diesem Jahr Sophie Heimes (Tischlerei Schlechter) die Jahrgangsbeste nennen.

Weiter bewerben sich die Auszubildenden mit ihren Gesellenstücken noch für den Design-Preis „Die Gute Form“. Hierbei ermittelt eine unabhängige Fachjury das Stück mit dem besten Design und der schönsten Formgebung. Hier ging der erste Preis erneut an Jannis Furch von der Tischlerei Rössling. Den zweiten Preis holte Benjamin Schüttler (Schreinerei Girkin) und mit gleicher Punktzahl Gregorie Goldinger (Schreinerei Dettbarn). Den dritten Preis schaffte Niklas Maraun (Tischlerei Kramer). In Remscheid wurde der erste Preis an Lara Herberg (Kluge Klaviaturen) vergeben. Eine Belobigung erhielt Kara Schulz (Tischlerei Mennenöh).

Zur Vollständigkeit: In Wuppertal ging der erste Preis an die Jahrgangsbeste Sophie Heimes. Hinter ihr landete Robert Dohle (Tischlerei Knoche), eine Belobigung bekamen Luis Schubert (Tischlerei Lorenz) und Merlin Roling (Ausbildungsbetrieb Tischlerei NeuDing).