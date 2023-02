Freibad-Team sucht Mitstreiter

Die Ehrenamtlichen stoßen an ihre Grenzen. Deshalb suchen sie nach Unterstützung. Auch Rettungsschwimmer werden gebraucht.

Wuppertal. Für den Weiterbetrieb des Freibads Vohwinkel sind es vorerst gute Nachrichten. Der Vorstand des Fördervereins hat sich entschlossen, auch in dieser Saison weiterzumachen. Im vergangenen Jahr waren die Ehrenamtlichen an ihre Belastungsgrenze gestoßen. Vorsitzender Torsten Langewische hatte daher eine längere Pause eingelegt – auch um sich über seinen weiteren Einsatz klar zu werden.

„Wir werden es jetzt noch einmal probieren“, kündigt er an. Das Kernteam des Freibads besteht aus wenigen, sehr engagierten Helfern. „Wenn einer von uns aufgehört hätte, würden die anderen ebenfalls nicht mehr weitermachen“, so der Vorsitzende. Das hätte zwangsläufig das Aus für das Freibad bedeutet, denn eine Nachfolge sei nicht in Sicht. Im vergangenen Jahr blieb die Arbeit zu oft an den ohnehin schon überlasteten Akteuren hängen. Für die kommende Saison werden daher dringend aktive Helfer gesucht.

Außerdem sind für einen durchgehenden Badebetrieb weitere Rettungsschwimmer notwendig. Das Anforderungsprofil umfasst unter anderem ein DLRG-Rettungsschwimmabzeichen und einen Erste-Hilfe-Nachweis. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Ideal wäre für das Freibad die Anstellung eines hauptamtlichen Schwimmmeisters. Bewerbungen sind willkommen.