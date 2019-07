Frau in Silvesternacht durch Rakete schwer verletzt

Unfall

30-Jährige sieht sich Feuerwerk aus ihrer Wohnung an, als der Unfall passiert.

Schwer verletzt worden ist eine Frau durch eine Silvesterrakete kurz nach Mitternacht. Wie erst jetzt bekannt wurde, wollte die 30-Jährige aus ihrer Wohnung in der zweiten Etage in der Farbmühle in Wuppertal-Unterbarmen das Feuerwerk beobachten. Laut Polizei traf sie eine Rakete im Gesicht und verletzte sie schwer.

Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. red