Forensik in Ronsdorf: Spezialisierung auf Suchtkranke

Der nächste Planungsschritt ist getan, der Baubeginn für 2024 angesetzt.

Von Martin Gehr

Wuppertal. Der Bau der forensischen Klinik in Ronsdorf rückt näher. Auf Einladung des Landschaftsverbands Rheinland hat der Planungsbeirat die Forensik in Köln-Porz besucht. Wie läuft der Alltag für Beschäftigte und Patienten ab? Wie ist die Klinik gesichert? Und welches Verhältnis besteht zu den Nachbarn der psychiatrischen Einrichtung für Straftäter? Mit diesen Fragen hat sich der Beirat einen Überblick verschafft, wie die Forensik an der Parkstraße aufgestellt sein wird.

Der Besuch sei sehr beeindruckend gewesen, sagt Harald Scheuermann-Giskes, Vorsitzender des Planungsbeirates. Die Wuppertaler besichtigten eine Station, Sozial- und Therapieräume sowie das Außengelände der Klinik. „Es war interessant zu sehen, dass sich die Patienten innerhalb der Anlage frei bewegen konnten und nicht eingeschlossen waren, wie es in einem Gefängnis der Fall ist.“

In Köln werden im Maßregelvollzug nur männliche Patienten behandelt, die zwischen 20 und 71 Jahre alt sind. Sie wurden zum Tatzeitpunkt als vermindert oder nicht schuldfähig eingestuft und stellen eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Zu den Straftaten können auch Körperverletzungen und Tötungen gehören; die Täter leiden zum Teil unter Persönlichkeitsstörungen und schizophrenen Psychosen. Die Klinik, die in Ronsdorf entstehen wird, konzentriere sich jedoch auf Suchtkranke, die etwa Beschaffungskriminalität begehen, um ihren Drogenkonsum finanzieren zu können, stellt der Vorsitzende des Planungsbeirats klar. Die Unterbringung ist in der Regel auf zwei Jahre begrenzt.

In Ronsdorf sollen nach zweijähriger Bauzeit im Jahr 2026 ebenfalls bis zu 150 suchtkranke Straftäter die neue Klinik beziehen. Dadurch soll eine wohnortnahe Unterbringung dieser Patienten ermöglicht werden, deren Zahl in den vergangenen Jahren stark angestiegen ist. Träger der Klinik wird der Landschaftsverband Rheinland, der bisher an acht Standorten forensische Kliniken und Stationen betreibt.

Der Bau erfolgt im Auftrag des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Dieses teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass der Baubeginn weiter für das Jahr 2024 geplant ist. Die Klinik wird in sieben Gebäuden neben einem Stationskomplex auch einen Rehabilitationsbereich, Schule und Werkstatt für Arbeitstherapie, Cafeteria, Freizeit- und Sportanlagen sowie ein Gewächshaus umfassen.

„Wir waren nie gegen eine Forensik“, betont Harald Scheuermann-Giskes. „Dass der Bedarf bestand, war uns bewusst, aber wir haben uns gefragt, warum sie gerade in Ronsdorf errichtet werden soll, zumal wir hier schon die Justizvollzugsanstalt am Schmalenhof haben sowie die Unterbringung geflüchteter Menschen in Saalscheid.“ Außerdem „haben wir nie Sicherheitsaspekte oder einen etwaigen Gefährdungsgrad für Ronsdorf infrage gestellt, sondern fühlten uns als Bezirksvertretung von den Entscheidungen des Stadtrates überrumpelt.“ Die Bezirksvertretung hätte eine Gewerbeansiedlung favorisiert.

Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen

Nach den Sommerferien wird der Planungsbeirat über weitere Verfahren beraten. Scheuermann-Giskes sei insbesondere wichtig, dass eine genaue Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW erfolge, damit der vierspurige Ausbau der Landesstraße L419, der parallel erfolgen könnte, die Verkehrsinfrastruktur des Stadtteils nicht „ins völlige Chaos“ stürze.

„Am Bau der Forensik kommen wir nicht mehr vorbei“, deshalb sei es nun angebracht, die Bevölkerung transparent zu informieren. Im Zuge dessen kann sich Scheuermann-Giskes vorstellen, auch ehrenamtlich Tätige in die Forensik zu integrieren – so wie es bereits in der JVA in Ronsdorf der Fall ist. So gibt eine Lehrerin dort Nachhilfeunterricht, es stehen Seelsorger für Gespräche zur Verfügung, außerdem ist ein American-Football-Trainer im Einsatz.