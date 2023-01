Flyer bereitet auf Stromausfall vor

Haan Die Stadt Haan verteilt Flyer an alle Haushalte. Ziel sei es, die Bevölkerung darüber zu informieren, was bei einem längeren Stromausfall zu tun ist. „In der Regel werden Stromausfälle innerhalb weniger Stunden behoben“, schreibt die Stadt. Aber in Notsituationen könne es durchaus auch einmal Tage dauern. Daher solle sich jeder Haushalt so vorbereiten, dass er einige Tage ohne Hilfe von außen auskomme.