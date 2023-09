Wuppertal: „Wir haben ausreichend Kapazitäten für Flüchtlinge“

In Wuppertal sind mehr als 90 Prozent der Geflüchteten in Wohnungen untergebracht – 1200 Plätze in Unterkünften als Reserve.

Von Katharina Rüth

Wuppertal. Aus anderen Städten sind Hilferufe zu hören, dass keine Geflüchteten mehr untergebracht werden können, Anwohner protestieren gegen neue Flüchtlingsunterkünfte. In Wuppertal bleibt Suna Lenz, Leiterin des Ressorts Zuwanderung und Integration, gelassen: „Wir haben ausreichend Kapazitäten.“ Das liegt auch daran, dass Wuppertal seit Langem die Strategie verfolgt, Geflüchtete möglichst bald in Wohnungen unterzubringen.

Fast 15 000 Geflüchtete leben derzeit in Wuppertal, davon kommen rund 5500 aus der Ukraine, 7700 sind anerkannte Asylbewerber aus anderen Ländern, dazu kommen 1700 Geduldete, deren Asylverfahren noch nicht entschieden ist oder die aus humanitären Gründen bleiben dürfen.

In städtischen Unterkünften leben davon nur einige hundert, der Rest wohnt in Wohnungen, die die Stadt zur Verfügung stellt, oder hat bereits eigene Mietverträge. Die Stadt hält dennoch eine große Zahl an Plätzen in Unterkünften vor: 1200 Plätze stehen derzeit als Reserve zur Verfügung. „Manchmal werden solche Plätze schneller gebraucht, als man denkt“, sagt Suna Lenz. Es könne sein, dass mit Beginn der kalten Jahreszeit wieder mehr Menschen aus der Ukraine fliehen. Derzeit sind es etwa 10 bis 20 Personen pro Woche. Insgesamt sind bisher 7300 Ukrainer in Wuppertal angekommen, einige davon sind wieder nach Hause zurückgekehrt oder in andere Städte gezogen.

Aus anderen Ländern dagegen sind seit Beginn des Ukrainekriegs nur rund 170 Menschen gekommen. Das liegt an der hohen Zahl ukrainischer Flüchtlinge, die direkt nach Wuppertal kommen. Damit hat Wuppertal insgesamt mehr Geflüchtete aufgenommen als der Verteilungsschlüssel für die Städte vorsieht: „Wir haben die Quote mit 130 Prozent mehr als erfüllt“, sagt Suna Lenz. Daher werden Wuppertal vom Land keine Geflüchteten mehr zugewiesen.

Dass Geflüchtete derzeit hauptsächlich aus der Ukraine kommen, hat für die Stadt Vorteile: Diese treffen hier auf eine große Community, die die neu Angekommenen zum Teil bei sich aufnimmt und ihnen in vielen Bereichen helfen kann. Zudem übernimmt das Jobcenter die wirtschaftliche Unterstützung, was das stark beanspruchte städtische Ressort für Zuwanderung und Integration entlastet. Das kümmert sich aber weiter um Themen wie die Vermittlung von Wohnungen und Sprachkursen sowie die Aufnahme der Kinder in Schulen.

Die dezentrale Unterbringung Geflüchteter erspart der Stadt auch Kosten: Für eine große Unterkunft muss ein Sozialträger engagiert werden, der den Betrieb organisiert, es werden Hausmeister, Caterer und Sicherheitsleute gebraucht. Zwar wird ein Teil der Kosten von den Transferleistungen an die Geflüchteten abgezogen, aber das decke die Kosten nicht vollständig, sagt Suna Lenz.

Die Stadt hält dennoch weiter Ausschau nach möglichen Unterkünften. Denn ein Teil der derzeit genutzten oder in Reserve gehaltenen Gebäude wie etwa das Arthotel steht nur befristet zur Verfügung. Man will weiter auch ausreichend Plätze haben, die bei Bedarf schnell zur Verfügung stehen: „Das ist ein atmendes System“, so Suna Lenz.

Bei der Flüchtlingsinitiative Wuppertal West in Vohwinkel stellt man fest, dass die vorhandenen Flüchtlingsunterkünfte im Stadtteil derzeit kaum genutzt werden, erzählt Sprecher Wolfgang Kaiser. Daher sei die Initiative nicht mehr so gefragt wie nach 2015. Weiter laufen Sprachkurse, die Fahrradwerkstatt und zusammen mit der Stadt ein Lernangebot für Kinder. Bereitschaft zum Engagement gebe es aber weiterhin. Viele Menschen, die sie lange betreut haben, fragten bei speziellen Problemen, etwa der Wohnungssuche: „Dann findet sich immer jemand, der hilft“, sagt Wolfgang Kaiser.

In Heckinghausen ist Sozialarbeiterin Dorothee van den Borre mehrfach in der Flüchtlingsarbeit engagiert: als Mitarbeiterin des Sozialdienstes katholischer Frauen und der evangelischen Gemeinde sowie ehrenamtlich in der Initiative Miteinander Füreinander Heckinghausen. Ihr Anliegen: Begegnungen schaffen zwischen neu Angekommenen und Alteingesessenen. „Geflüchtete werden nur als Problem wahrgenommen, wenn sie als ‚fremd’ wahrgenommen werden. Und fremd sind Menschen, solange man nicht an einem Tisch gesessen hat.“

Begegnungen seien etwa möglich bei Gemeinschaftsaktionen zum Säubern des Stadtteils oder beim gemeinsamen Gärtnern. Ein Ort der Begegnung ist die „Krawatte“, die Räume der ehemaligen Krawattenfabrik an der Bockmühle, in denen Projekte stattfinden und Ehrenamtler Geflüchtete bei Alltagsthemen unterstützen.

Dorothee van den Borre hat in ihren verschiedenen Funktionen mit rund 100 Ehrenamtlern zu tun, die Geflüchtete unterstützen. Diese Ehrenamtler zu begleiten, sei ebenfalls wichtig, betont sie. Sonst könne eine schlechte Erfahrung viele gute überdecken, wenn etwa Geflüchtete Hilfe oder Spenden nicht so würdigen wie erwartet. Dann sei es wichtig, darüber zu sprechen, auch nach der Perspektive der anderen Seite zu fragen. Und zu akzeptieren, dass die Geflüchteten auch mal anders entscheiden.

Schule

An den Schulen gibt es auch in Wuppertal Engpässe: Wegen allgemein steigender Kinderzahlen fehlt es an Schulraum und Lehrkräften. Auch die Einstufung geflüchteter Kinder ist ein Nadelöhr, das zu Verzögerungen führt. Die Stadt macht daher ein Angebot für geflüchtete Kinder, die noch nicht zur Schule gehen: Studierende unterrichten sie dreimal pro Woche in Deutsch.