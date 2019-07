Flüchtlinge demonstrieren gegen Abschiebung aus Wuppertal

Protest

+ © Andreas Fischer Das ehemalige Art-Hotel in Heckinghausen. © Andreas Fischer

WUPPERTAL Am Mittwochmorgen ist es nach Angaben von Stadt und Polizei an der zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes für Flüchtlinge, dem ehemaligen Art-Hotel in Heckinghausen, zu einer Demonstration der Einwohner gekommen.

Etwa 100 Leute haben nach Angaben der Polizei zwischen 8.20 Uhr und 11 Uhr erst vor dem ehemaligen Art-Hotel demonstriert und sich dann auf den Weg gemacht in Richtung Johannes-Rau-Platz, wo die Demonstration beendet wurde. Laut Polizei sind bisher keine Zwischenfälle bekannt.

Grund der Demonstration sind unbestätigten Meldungen zufolge Pläne, Flüchtlinge aus Wuppertal in andere Unterkünfte zu bringen und sie nach Italien abzuschieben. Demnach sollen schon am Montag 38 Flüchtlinge abgeschoben worden sein.

Eine weitere Demo ist für Samstag, 8. Juli, angekündigt, sagt die Polizei. Der Veranstalter ist die Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen. Angekündigt sind etwa 250 Personen, die von der Werther Brücke über den Werth bis zum Rathaus gehen wollen. Die Polizei sei vorbereitet, sagte eine Sprecherin, rechne aber nicht mit Vorkommnissen. red