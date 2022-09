Feuerwehr rettet vier Personen bei Brand in Wuppertal

Einsatz

Wuppertal. Am Freitagabend hat in einem Haus an der Cronenberger Straße dichter Rauch die Flucht mehrerer Menschen ins Freie verhindert.

Am Freitagabend ist ein Feuer in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Cronenberger Straße in Wuppertal ausgebrochen. Vier Personen wurden durch die Feuerwehr gerettet, eine Person musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr rückte gegen 22 Uhr aus, nachdem bereits bei den ersten Notrufen Anwohner von einer starken Rauchentwicklung berichtet hatten. Der Rauch machte eine selbstständige Flucht der Bewohner unmöglich, so der Einsatzleiter Andreas Pfaffenbach von der Wuppertaler Feuerwehr. Dichter Rauch drang bereits aus der Eingangstür. Vier Personen mussten über die Drehleiter oder durch den verrauchten Treppenraum gerettet werden. Anschließend wurden sie vom Rettungsdienst behandelt. Eine Person musste nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. -red-