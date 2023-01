Wuppertaler Feuerwehr ist bald im TV zu sehen

Die Einsatzkräfte sind in der Sendung „Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element“ zu Gast.

In einer sechsteiligen Dokumentationsreihe wird es spannende Einblicke in den Berufsalltag der Wuppertaler Feuerwehr geben.

Wuppertal. Die Feuerwehr Wuppertal ist bald im Fernsehen zu sehen. Die Brandbekämpfer wurden von August bis Dezember 2022 im Auftrag des Fernsehsenders Vox von einer Filmproduktionsfirma begleitet. Während der 24-Stunden-Dienste durfte die Firma mit Bodycams oder mit einem Kamerateam die Einsatzkräfte begleiten.

So entstanden für die sechsteilige Dokumentationsreihe „Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element“ laut Angaben der Feuerwehr vielseitige und spannende Einblicke in den Berufsalltag bei der Feuerwehr und im Rettungsdienst.

Die Dokumentation läuft immer dienstags bei Vox. Ab dem 24. Januar ist auch die Feuerwehr Wuppertal dabei. Neben einem Blick hinter die Kulissen soll das Material auch Eindrücke über die Menschen in der Uniform liefern.