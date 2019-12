Falsche Farbe am Schauspielhaus

MÄNGELLISTE

ÜBERRASCHUNGEN Nicht nur die Mängel an der erneuerten Fassade führten zu Verzögerungen. So seien etwa in den Decken sowie im Sockel der Betonfassade größere Schäden als angenommen festgestellt worden. Auch die Entwässerung der Dachfläche war schwieriger als gedacht. Diese Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

FORTSCHRITTE Sichtbare Fortschritte gibt es aber auch: Alle 250 Fenster sind drin. Auch die Unterkonstruktion der Fassade sowie die Dämmung konnten der Stadt zufolge vollständig montiert werden. Abgeschlossen seien zudem die Dichtungsarbeiten am Dach.