„Fairmischt“ jetzt im Supermarkt

Wuppertaler Start-up hat Hafermilchextrakt entwickelt.

Das Wuppertaler Start-up „Fairmischt“ hat ein Hafermilchkonzentrat entwickelt, das der Endverbraucher selber mit Wasser auffüllt. 200 Milliliter Konzentrat werden so zu einem Liter Milch. Im Gegensatz zu fertig gemischten Drinks werden bei dem Konzentrat 65 Prozent Verpackungsmüll gespart. Außerdem sinkt der CO2-Ausstoß beim Transport um bis zu 76 Prozent.

Bisher mussten Verbraucher das Konzentrat entweder im Internet oder beim Wuppertaler Lieferdienst Local Life bestellen. Nur in Bonn gab es „Fairmischt“ bereits in einer Edeka-Filiale zu kaufen. Nun hat es das Start-up auch in die Wuppertaler Supermarktregale geschafft. Seit Samstag ist die Hafermilch in der Edeka-Filiale Selders am Otto-Hausmann-Ring 115 zu finden und ab 22. Mai dann auch im Edeka Center Billstein, Albertstraße 42-46.

Hinter „Fairmischt“ stehen die Geschwister Dimitri und Melissa Pertersen sowie Mario Fluck. Entwickelt wird aktuell auch eine Barista-Variante des Hafermilch-Konzentrats. -nip-