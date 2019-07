Fahrzeug landete auf dem Dach - Frau schwer verletzt

L74

+ © Symbolfoto: dpa © Symbolfoto: dpa

WUPPERTAL Eine 22-jährige Frau war am Donnerstagabend, gegen 23.45 Uhr, auf der L74 in Wuppertal in Richtung Sonnborn unterwegs.

Laut Polizei kam sie aus unklarer Ursache im einspurigen Bereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte das Fahrzeug gegen einen Baumstumpf und wurde gegen einen anderen Baum geschleudert. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Renault und landete auf der L74 auf dem Dach. Eine Rettungswagenbesatzung, die zufällig am Unfallort vorbei kam, kümmerte sich um die Verletzte, die sich noch selbständig aus dem Auto befreien konnte.

Sie wurde zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung des Renaults musste die L74 voll gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10 000 Euro. red