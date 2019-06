Explosion in Wuppertaler Wohnhaus

Blaulicht

WUPPERTAL In einem Wohnhaus an der Wuppertaler Erlenstraße hat es am frühen Donnerstagmorgen eine Explosion gegeben. Niemand wurde verletzt, die Ursache ist noch unklar.

Durch die Explosion wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Wohnung, in der es zu der Explosion gekommen war, war nicht bewohnt.

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 4.12 Uhr von Anwohnern alarmiert, nachdem diese durch den lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden waren. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hätten die Anwohner das betroffene sowie das angrenzende Haus evakuiert.

Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei sei noch vor Ort und untersuche das Gebäude, erklärte ein Pressesprecher unserer Redaktion.

Der Einsatz der Feuerwehr wurde nach etwa 1,5 Stunden beendet.

Bereits am 23. Juni hatte es in Wuppertal eine Gasexplosion in einem Mehrfamilienhaus gegeben, bei der mehrere Anwohner schwer verletzt wurden. red