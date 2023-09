Europäische Mobilitätswoche in Düsseldorf mit viel Programm

Eine Führung durch die U81-Baustelle am Flughafenbahnhof ist Bestandteil des Programms der Europäischen Mobilitätswoche in Düsseldorf.

Von der Baustellenführung zur Klimaradtour.

Düsseldorf. Vom 16. bis zum 22. September steht die Landeshauptstadt ganz im Zeichen nachhaltiger Mobilität: Die Europäische Mobilitätswoche rückt näher und Düsseldorf lädt alle ein, vielfältige Veranstaltungen und Aktionen zu entdecken. Neue Wege der Fortbewegung, eine nachhaltige Klimaradtour, spannende Workshops, informative Vorträge und praktische Demonstrationen – es warten eine Fülle von Erlebnissen, die Anreize bieten, neue Mobilitätsansätze in Düsseldorf auszuprobieren.

„Tradition trifft Moderne“ heißt es am Sonntag, 17. September, bei der Rheinbahn AG. Von 13 bis 18 Uhr können Besucher im Historischen Depot am Steinberg Einblicke in 125 Jahre Verkehrsgeschichte gewinnen und das elektrische On-Demand-Mobilitätsangebot „Flexy“ kennenlernen.

Testfahrt mit dem Lastenrad: Am Montag, 18. September, ist Düsseldorf in Bewegung: Wie wäre es mit einer Fahrt mit dem Lastenrad? Zwischen 12 und 18 Uhr sind Gäste eingeladen, am Mannesmannufer, Höhe Thomasstraße, verschiedene Lastenradmodelle auf einem Parcours zu testen.

Baustellenführung U81: Das Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau ermöglicht Interessierten am Dienstag, 19. September, einen Einblick in die aktuelle Bauphase der Stadtbahn U81. Diese können den Baufortschritt am Zielbahnhof Flughafen Terminal aus nächster Nähe erleben. Die Anmeldung für diese exklusive Baustellenführung ist bis zum 12. September, möglich.

E-Scooter-Aktionstag: Am Mittwoch, 20. September, lädt die Verkehrswacht Düsseldorf zum E-Scooter Aktionstag am Mannesmannufer, zwischen den Hausnummern 1a und 2, ein. Von 11 bis 15 Uhr können Interessierte kostenfrei einen E-Scooter-Parcours testen und sich beraten lassen. Ziel ist es, den Menschen mehr Sicherheit im Umgang mit den Elektrokleinstfahrzeugen zu bieten.

Tour zu Schlössern und Gartendenkmalen: Eine Schlösser-Tour im Düsseldorfer Süden bietet das Garten-, Friedhofs- und Forstamt am Donnerstag, 21. September, an. Startend am Eller Forst geht es über bedeutende Gartendenkmale wie Schloss Eller und Elbroichpark bis zum Schloss Mickeln. Auf der rund 10 Kilometer langen Route werden aktuelle Projekte des Gartenamtes vorgestellt. Der Fokus liegt auf Radwegen und Gartendenkmalen, nicht auf sportlicher Betätigung. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Kultur Bahnhof Eller. Die Tour dauert etwa 3,5 Stunden und ist kostenfrei. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Klimaradtour: Zum Ausklang der Europäischen Mobilitätswoche wird es mit der Klimaradtour Düsseldorf am Freitag, 22. September, noch einmal sportlich und umweltbewusst. Gemeinsam organisieren das Amt für Verkehrsmanagement und das Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz eine Route von etwa 20 Kilometern. Auf dieser werden ab 16 Uhr nachhaltige Bauprojekte, Urban Gardening und die ersten Mobilitätsstationen der Stadt vorgestellt. Treffpunkt ist am Kö-Bogen II vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Interessierte können sich bis Dienstag, 12. September, per E-Mail anmelden. -step-

Infos zu allen Veranstaltungen gibt es online.

www.duesseldorf.de/emw2023