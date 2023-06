Eschbachufer bleibt Dauer-Baustelle

Zwei Gesichter zeigt der Eschbach in Unterburg dem Betrachter.

Von Alexander Riedel

Solingen. In seinem unteren Abschnitt plätschert er – gebändigt durch hohe Mauern – an guten Tagen eher gemütlich durch den verschieferten Ortskern, um schließlich in die rauschende Wupper zu münden. Dieses 600 Meter lange Teilstück blickte bekanntlich schon vor dem verheerenden Hochwasser vom Juli 2021 auf jahrelange Bauarbeiten zurück: Dazu gehörten die Vertiefung des Bachbetts und die Erneuerung der Ufermauern. Der bearbeitete Bereich habe die Katastrophe gut überstanden, erklärt Susanne Fischer, Pressesprecherin des Wupperverbands.

Anders sieht es im oberen Abschnitt bis zum zerstörten Fischaufstieg aus: Dort waren gravierende Schäden an Ufermauern und Grundstücken entstanden. Und dem Spaziergänger bleibt das nicht verborgen: Im Bereich des Grundstücks Mühlendamm 49 wirkt das Ufer zerklüftet. Das Wasser umspült lockeres, von BigBags – prall gefüllten Säcken – notdürftig abgestütztes Erdreich. An der Uferzone stehen Bagger und verraten: Hier wird gearbeitet. „An der Böschung ersetzt der Gewässerbetrieb derzeit die provisorische Sicherung durch Wasserbausteine“, erklärt Susanne Fischer.

Das ist aber nur eine von mehreren Maßnahmen, mit denen der Verband die Umgebung des Eschbachs besser gegen die Launen der Natur wappnen will: Die angegriffenen Ufermauern werden ertüchtigt und die Abflusskapazität des Bachs verbessert. Zusätzliche Überflutungsflächen im Oberlauf sollten den Hochwasserschutz optimieren, betont Fischer. Dazu muss der Verband die Eigentümer ins Boot holen.

Auch das Thema Gewässerökologie beschäftigt den Wupperverband: So werde man die Durchgängigkeit des Bachbetts für Fische und Kleinstlebewesen wieder herstellen.

Ob ein erneuter Fischaufstieg kommen wird, ist noch offen. Klar ist aber eines: Bis zur Umsetzung all dieser Maßnahmen wird noch viel Wasser die Wupper hinunterfließen: Zu den ersten Schritten gehört die Abstimmung über die Finanzierung. Vom Land will der Verband Fördermittel beantragen.

Ausgefranst und wild wirkt das Eschbachufer am Ende des Mühlendamms. Dort stand einst die Brücke Oelmühle – bis die Wassermassen sie in der Flutnacht wegrissen. Wie ein Ersatzbau für das Bauwerk aussehen könnte, ist noch nicht klar. Zur Debatte steht, statt eines einfachen Übergangs für Fußgänger und Radfahrer zugleich einen Zugang für Rettungsfahrzeuge zu schaffen.