Buga 2031: Das ist der Stand bei den Planungen

Expertin erklärt, dass vor konkreten Projekten in Wuppertal erst Strukturen aufgebaut werden müssen.

Von Andreas Boller

Wuppertal. Wie weit ist die Stadt Wuppertal mit den Planungen für die Bundesgartenschau vorangekommen? Antworten auf diese Frage gab Annette Berendes, Leiterin des Ressorts Grünflächen und Forsten, bei der Quartiersgartenschau (Quga) im Stadtteilzentrum an der Heckinghauser Straße. Aktuell liege der Schwerpunkt darauf, Strukturen aufzubauen, Planungswettbewerbe auszuschreiben und Grundlagen wie zum Beispiel Artenschutzgutachten zu erstellen.

Sie wissen, wo der Berg steht, aber es ist ein weiter und steiler Weg. Der Berg in weiter Ferne, das ist die Eröffnung der Bundesgartenschau im Frühjahr 2031. „Es ist relativ still geworden um die Buga“, beschreibt Annette Berendes die aktuelle Lage im „Basislager“ der Buga-Planer. Mehr Öffentlichkeitsarbeit sei erforderlich, dazu zählt die kommende erste Ausgabe des Zukunftsmagazins 2040, herausgegeben vom Buga-Förderverein.

Doch was bringt die nähere Zukunft? Eine Zeitschiene wurde noch nicht erstellt. Die gemeinnützige Buga GmbH ist Ende Mai gegründet worden, ein in der Buga-Organisation erfahrener Expeditionsleiter, sprich Geschäftsführer, soll ab dem kommenden Jahr die Arbeit aufnehmen. Quartiersgartenschauen, wie die 2023 in Heckinghausen, sollen den Wuppertalern einen Vorgeschmack auf die Buga 2031 geben. In diesem Jahr präsentiert der Stadtteil seine grünen Seiten.

Im Programmheft stehen bis Ende Oktober geführte Themenwanderungen, Vorträge, Konzerte und Feste. „Wenn man von Heckinghausen hört, denkt man nicht zuerst an Grün. Dabei haben wir die Barmer Anlagen, den Barmer Wald, das Murmelbachtal und vieles mehr direkt vor der Haustür“, erklärt Guido Mengelberg, stellvertretender Bezirksbürgermeister.

Auch die Stadt Wuppertal wird außerhalb ihrer Stadtgrenzen nicht unbedingt mit grünen Oasen in Verbindung gebracht. Dieses Bild soll über die Buga und Initiativen des Buga-plus-Konzeptes korrigiert werden. Der 34 Kilometer lange Radrundweg um Wuppertal ist das zentrale Projekt von Buga plus.

Annette Berendes bot allen, die Ideen für das Buga-plus-Konzept einbringen wollen, an, dies online zu tun. Privatprojekte oder private Projekte in städtischer Koordination, wie zum Beispiel ein 2000 Quadratmeter großer Weltacker, der ausreicht, um die Ernährung eines Menschen sicherzustellen, seien neben den Projekten in städtischer Verantwortung denkbar.

Lutz Weidner, Schatzmeister des Kreisverbandes der Wuppertaler Grünen, gab zu bedenken, dass den auswärtigen Besuchern besondere Anreize und Attraktionen geboten werden müssen, denn schließlich werde Eintritt für die Buga-Areale verlangt.

„Wir werden uns nicht verzetteln“, verspricht Annette Berendes, dass die Verbindung von Buga und Buga plus gelingt. Eine Gefahr sieht Eberhard Quaas, der sich in der Fragerunde dafür stark macht, Buga plus insbesondere auch für die Ideen und kleineren Projekte von Einzelpersonen zu öffnen. „Wenn ich jetzt höre, dass schon in der Planung der finanzielle Gedanke, also die Null in der Abrechnung, im Vordergrund stehen soll, dann gefällt mir das nicht.“

Dirk Fischer hält den Bau der Hängebrücke von der Kaiser- zur Königshöhe nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen für unverzichtbar. „Das Konzept des Rundwegs vom Areal Tesche über den Zoo, die Kaiserhöhe und die Königshöhe ist nur mit Hängebrücke und Seilbahn durch den Zoo möglich“, ist er überzeugt. Ebenso hält er die Konzentration der Planer auf den Wuppertaler Westen im Sinne der Stadtentwicklung für richtig.

Die Buga sei nicht das Ziel, sondern das Mittel zum Zweck, die Stadt und die Region aufzuwerten, sagt Annette Berendes. Ob das gelinge, hänge nicht zuletzt von der finanziellen Förderung durch das Land NRW ab. So bestehe auch Hoffnung, im Zuge der Vorbereitung auf die Buga die eine oder andere Treppe zu sanieren, und damit einen von Antonia Dinnebier geäußerten Vorschlag umzusetzen.

Woran gerade gearbeitet wird

Für den Von-der-Heydt-Turm auf der Königshöhe sind ein Artenschutzgutachten (Fledermausbestand) und ein sogenanntes kleines Baugutachten in Arbeit. Am Homanndamm muss ein Grundstück im Besitz der Bahn, das die Stadt erwerben will, auf Altlasten überprüft werden. Sollten Altlasten vorgefunden werden, könnte das den Kaufpreis senken. Planungswettbewerbe für die Kernareale Tesche, Zoo und Königshöhe sollen 2024 beginnen. Nach Schätzung werden rund 40 Prozent der Besucher im Pkw anreisen. Die Buga gGmbH wird ein Mobilitätskonzept in Auftrag geben, das von Planungsbüros erarbeitet wird. Ein Artenschutzgutachten wird es zur Hängebrücke geben. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung folgt, wenn die Planung steht. Dem möglichen Bau der Hängebrücke wird ein Bauleitplanverfahren vorangehen, mit Bürgerbeteiligung, bei der Bedenken und Anregungen vorgebracht werden können.