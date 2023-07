Buga: Erste sichtbare Ergebnisse im nächsten Jahr

Die Bundesgartenschau 2031 in Wuppertal wird derzeit mehr im Hintergrund vorbereitet.

Von Bernhard Romanowski

Wuppertal. Noch ist es sozusagen Grundlagenarbeit, die für die Bundesgartenschau in Wuppertal geleistet werden muss. Bis zum Jahr 2031, in dem die Veranstaltung stattfinden soll, ist es noch eine Weile hin. Untätig sind die beteiligten Akteure aber derzeit nicht, wie unsere Redaktion auf Nachfrage erfahren hat.

„Wir sind derzeit in einer Phase, in der erst einmal Grundlegendes abgearbeitet werden muss“, bestätigt denn auch Oberbürgermeister Uwe Schneidewind. Nach der Gründung der Buga-Gesellschaft hat Anfang Mai auch das Buga-Projektbüro der Stadt seine Arbeit aufgenommen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat laut Schneidewind auch schon seine erste Sitzung abgehalten. Der OB nimmt an den Abstimmungsgesprächen teil, die einmal im Monat zu wichtigen Buga-Themen stattfinden.

„Man kann durchaus von einer Beteiligungs-Buga sprechen.“

Erst am Dienstag gab es ein Gespräch mit der Deutschen Eisenbahn-Gesellschaft (DEG), die mit der Entwicklung der Flächen und Immobilien im Besitz der Deutschen Bahn betraut ist. Das Gespräch drehte sich um den Bahnhof Vohwinkel, dessen Weiterentwicklung im Sinne des ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) und seine Einbindung in die Buga. Dazu laufen laut OB auch Gespräche mit diversen Eigentümern, deren Grundstücke hier relevant sind. Schneidewind fasst das mit einem Wort zusammen: „Hintergrundarbeit.“

Das Thema Hängebrücke wird diskutiert

Die erste Ausgabe des „Zukunftsmagazins 2040“ wird demnach auch gerade vorbereitet. Erste sichtbare Dinge werden wohl erst 2024 zu sehen sein. 2025 geht es dann mehr um die Projekte wie den geplanten Radrundweg. „Wo starten wir damit? Welcher Fördertopf kommt dafür in Frage?“, benennt Schneidewind einige Fragen dazu, die geklärt werden müssen. Auch das Thema Hängebrücke wird diskutiert: „Hier ist die Frage, welches Genehmigungsverfahren dafür in Frage kommt. Auch hier soll die Bürgerbeteiligung zum Tragen kommen“, skizziert der OB. „Deshalb haben viele derzeit das Gefühl, dass es sehr ruhig um die Buga geworden sei. Doch es wird gearbeitet“, versichert Schneidewind.

Auch mit den Verantwortlichen der Buga 2023 in Mannheim stehen die Wuppertaler in Kontakt und wollen daraus lernen. Die aktuelle Buga läuft seit Mitte April bis zum 8. Oktober und war im Vorfeld sehr kontrovers diskutiert worden. Mitglieder der Bürgerinitiative „Mannheim 23 – Keine Buga 2023“ protestierten seinerzeit jeden Montag auf dem zentralen Paradeplatz. Auch die Mannheimer Ratsfraktionen standen nicht von Beginn an hinter dem Vorhaben. „Dort ging es bei der Buga mehr um Struktur- und Stadtentwicklung. Die Umwandlung eines Militärgeländes war quasi der Motor der dortigen Buga“, so Schneidewind. Riesige Flächen, mehr als 500 Hektar Gelände, also fünf Millionen Quadratmeter, lagen zum Teil mitten in der Stadt brach, nachdem die US-Armee ihre Kasernen und Militärlager in Mannheim bis zum Jahr 2016 aufgegeben hatte.

In Wuppertal sei das anders, so der OB: „Hier geht es vielmehr um die Bürgerbeteiligung. Man kann durchaus von einer Beteiligungs-Buga sprechen.“ Das ist ein Begriff, mit dem auch Holger Bramsiepe etwas anfangen kann. Als Vorsitzender des Buga-Fördervereins in Wuppertal kennt er die Fragen zur Buga: „Wo stehen wir? Wie weit sind wir hier in Wuppertal?“ Er verweise dann darauf, dass eine gute Planung und eine vernünftige Aufstellung der Organisation die Grundlage für eine erfolgreiche Buga seien. „Man kann nicht einfach loslegen“, sage er den Leuten oft. „Die Buga ist nicht das Ziel, sondern das Mittel zum Zweck, die Stadt und die Region des Bergischen Lands aufzuwerten.“ Das verstünden die Leute auch, so seine Meinung. Denn auch etwa in Remscheid und Solingen habe man ein Interesse, sich positiv in die Buga einzubringen.

Eine „essbare Buga“ ist eine der vielen Ideen

„Viele fragen sich: Wie können wir unsere Themen einbringen?“, so schildert es der Vorsitzende des Fördervereins. Die Ideenentwicklung sei zum Teil sehr assoziativ, fängt also mit einem Oberthema wie Zukunft an, entwickle sich weiter über Begriffe wie „wachsen“, „grün“ oder auch „Pflanzen“ und mündet dann in Einfälle wie „eine essbare Buga“ mit Angeboten zum Thema Ernährung und nachhaltige Lebensmittelproduktion. Auch die Themen Mobilität und Digitalisierung werden gerade bearbeitet. „Da kommt die Fantasie ins Spiel. Das finde ich schön“, freut sich Bramsiepe, der von der Buga auch gern als „Zukunftskatalysator“ spricht. Derzeit sei der Förderverein mit seinen rund 100 Mitgliedern vorwiegend mit Unterstützern wie Institutionen und Firmen im Gespräch. Deren Interesse, sich ein- und die Region voranzubringen, sei groß.

Als Geschäftsführer der Wuppertaler Buga-Gesellschaft agierte bislang Dezernent Arno Minas, der aber ab Oktober als Beigeordneter in Münster arbeitet. Mitte 2024 hofft Oberbürgermeister Uwe Schneidewind die Stelle neu besetzen zu können. Bis dahin werde ein noch zu bestimmendes Mitglied der Stadtverwaltung die Geschäftsführung interimsweise übernehmen.