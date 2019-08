Der erste Messerpreis geht nach Bozen

Messe

Reinhard Tschager und seine Frau Gertrud zeigen eines der Messer. Der Bozener ist der erste Preisträger des neuen Messerpreises.

SOLINGEN Samstag wird das Klingenmuseum zum Treffpunkt der Fans handgemachter, scharfer Unikate.

Von Philipp Müller

Für Reinhard Tschager aus Bozen in Südtirol hatte sich am Freitag die Reise zur 18. Messer-Macher-Messe im Deutschen Klingenmuseum zweifach gelohnt. Der gelernte Goldschmied und passionierte Messermacher freute sich nicht nur auf das Treffen mit Kollegen und Kunden aus fast ganz Europa. Tschager ist auch der erste Preisträger des von den Freunden des Museums gestifteten „Messerpreises des Deutschen Klingenmuseums“. Der ist mit 2000 Euro dotiert.

„Das ist mein schönsten Geburtstagsgeschenk“, erzählte er im Vortragssaal des Museums. Noch in diesem Monat werde er 70 Jahre alt. Die Verleihung fand im Kreis der Aussteller und geladener Gäste statt, darunter vieler Messer-Sammler. Die Messe eröffnete Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD).

Die am Samstag fürs Publikum geöffnete Messer-Macher-Messe gilt als das wichtigste Treffen der Macher ausgefallener Messer. Sie ist eine der größten Veranstaltungen ihrer Art für handgefertigte Unikate in ganz Europa. Die Aussteller kommen nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum, sondern auch aus dem nahen und fernen Ausland, erklärte Messe-Macher Dr. Sixt Wetzler. Museumsleiterin Dr. Isabell Immel ergänzte, dass viele der Aussteller Mitglied der Deutschen Messermacher-Gilde seien (" Kasten). Die ausgestellte Handwerkskunst sei durchweg von „höchster Güte“, betonten beide. In diesem Jahr sind die handgefertigten Messer an 80 Tischen zu besichtigen. So reisten die Macher aus Skandinavien an, der Schweiz, aus Tschechien, Österreich und weiteren Ländern.

Die Besucher bekommen nicht nur die Messer und ihre Macher zu sehen. Im Hof des Museums kann man Schmiedevorführungen erleben. Es wird gezeigt, wie man reidet, schleift und Messer pflegt. Auch wie früher das Erz in kleinen Öfen verhüttet wurde, wird vorgeführt. An den Tischen der Aussteller dominieren die kleineren Messer. Aber man findet auch Schwerter. Wer will, der kann sich Damaststahl-Blöcke kaufen, Holz für Griffe und sich selbst ans Werk machen.

So wie viele Messermacher, die meist Autodidakten sind – wie Preisträger Tschager. Am Samstag gilt er als großer Experte, zeichnet seinem italienischen Damaststahl-Lieferanten vorher auf, wie später die Maserung auf der Klinge aussehen soll. Erst dann wird geschmiedet. Dann folgt geduldige Arbeit an allen Feinheiten, bis das Stück zu seiner Zufriedenheit fertig ist. Das kann manchmal Jahre dauern. An einem Messer mit typisch tiroler Form arbeitet er seit seinem 50. Geburtstag – Ende offen. Man ahnt, warum Sammler vernarrt in die Arbeiten sind.

MESSERMACHER-GILDE VEREIN Die Deutsche Messermacher-Gilde (DMG) ist die Organisation der Hersteller handgefertigter Messer und Schneidwaren mit Sitz in Stuttgart. Mitglied wird man nur auf dreifache Empfehlung aus der Mitte der Gilde. ZIELE Außer der Pflege der Messermacherkunst und der Unterstützung bzw. Durchführung von Gilde-Ausstellungen will die Gilde Messerliebhabern und Kunden der Messermacher eine Orientierungshilfe beim Kauf hochwertiger, handgefertigter Messer an die Hand geben. Messer-Macher-Messe, Klingenmuseum, Gräfrather Klosterhof, Solingen, Samstag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 10 Euro, 5 Euro ermäßigt.

www.messer-macher-messe.de