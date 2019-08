Zoo eröffnet neue Anlage

„Himalaya im Bergischen Land“

+ © Wuppertaler Zoo Die Schneeleoparden haben ihre Anlage bereits bezogen. Am Freitag wird sie eröffnet. © Wuppertaler Zoo

WUPPERTAL Unter dem Motto „Himalaya im Bergischen Land“ wird am Freitag, 5. Mai, die neue Schneeleopardenanlage im Grünen Zoo Wuppertal eröffnet.

Für die hochbedrohten Raubkatzen aus Zentralasien wurden die ehemaligen Greifvogelvolieren oberhalb des Großkatzenhauses umgebaut. Die Gestaltung der Anlage sei in Anlehnung an den natürlichen Lebensraum der Schneeleoparden erfolgt, teilte der Zoo mit. In der Anlage, die je nach Bedarf in mehrere kleine Gehege unterteilt werden kann, stellen Mauerreste und Felsblöcke ein verfallenes Bergdorf dar, dass durch eine Steinlawine zerstört worden ist. red

www.zoo-wuppertal.de