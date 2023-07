Ernteverlust sorgt für Frust – und neue Ansätze

Landwirte in Wuppertal wappnen sich gegen immer heftigere Wetterextreme. Durch ein nasses Frühjahr und einen zu trockenen Sommer sorgen sie sich wegen ihrer Ernte.

Wuppertal. Auch wenn es am Wochenende und auch am Montag im Bergischen immer wieder geregnet hat, das Zwischenfazit steht: Das Frühjahr war nass, der Sommer ist trocken. Das spüren in Wuppertal vor allem die Landwirte. Für Carsten Bröcker vom Gut zur Linden steht vor allem der Aspekt Futtermittel im Vordergrund. „Der Aufwuchs auf unseren Grünflächen, der als Futter für die Tiere genutzt wird, ist sehr gering“, berichtet er. Nicht nur die Menge sei weniger, auch die Qualität beim Gras sei schlechter. Auf seinem Acker habe er bisher nur die Gerste geerntet. „Die Erträge waren für hiesige Verhältnisse in Ordnung, die Qualität war auch okay“, sagt er. Beim Raps, der bisher nur zum Teil geerntet sei, habe er sich bessere Erträge erhofft.

Schon 2021 vermeldete der Landesbetrieb IT.NRW für Statistik und Dienstleistungen für das Land: Die Getreideernte lag um 0,9 Prozent niedriger als noch im Vorjahr (2020). Die niedrigeren Erntemengen führte IT.NRW auf das kühle und damals sonnenscheinarme Frühjahr und auf die überdurchschnittlichen hohen Niederschläge ab Mitte Juli zurück. Aktuelle Zahlen gibt es bisher nur für Spargel und Erdbeeren: Beide Ernten fielen im Vergleich zu 2022 in diesem Jahr geringer aus, bei Spargel um minus 0,2 Prozent, bei Erdbeeren um minus 8,6 Prozent.

Für Viehhalter bedeutet eine spätere Ernte: Futter zukaufen

Als Futterpflanze wächst auf Carsten Bröckers Acker Mais. Doch den konnte er erst drei bis vier Wochen später ernten, als es eigentlich optimal wäre. „Es war zu nass“, erklärt er und meint damit das diesjährige, sehr verregnete Frühjahr. Er rechnet mit deutlichen Einschnitten. Die fehlende Futtermenge müsste dann kompensiert werden durch den Zukauf von Stroh, Gras und Heu. Doch das lohne sich nur regional. „Hier haben aber alle Landwirte dieselbe Situation“, sagt er. Und das kostet. „Die einfachste Variante ist, weniger Tiere zu halten, um mit dem Futter über das Jahr zu kommen.“

Auf dem Gut zur Linden kauft er Kälber ein. „In unserem Fall kaufen wir einfach weniger. Das geht bei Milchviehbetrieben nicht so einfach. Wenn die Kühe Kälber bekommen, können die Betreiber nicht einfach eine Pause machen“, sagt Carsten Bröcker.

Schon mehrmals war kein Wasser mehr für den Mais da

Hat er in der Vergangenheit Mais nach Gras gesät, so ist er von diesem Vorhaben mittlerweile ab. „Es war ein paar Mal kein Wasser mehr für den Mais da“, erklärt er.

Karl Ulrich Schäfer vom Hof Schäfer am Ehrenberg berichtet ähnlich wie Bröcker davon, dass der erste Schnitt im Mai noch ertragreich gewesen sei – seitdem wachse aber deutlich weniger. „Die Wintergerste soll wohl gut gehen. Die Sommergetreide, also Sommergerste, Weizen und Hafer, werden nicht so gut ausfallen“, schätzt er. Er versucht, mehr Humus in seine Böden einzubringen. „Er hat eine bessere Wasserspeicherkapazität. Darauf bauen wir aktuell“, erklärt Schäfer.

Auch setzt er auf Hecken: Sie spenden Schatten und dienen als Windschutz. Das sei zwar nur ein kleines Rad, das man drehe, könne sich aber durchaus positiv auswirken.

Für das kommende Jahr will Karl Ulrich Schäfer mehr Wintergetreide anbauen. Gesät wird es je nach Art im September oder Oktober, gedroschen im Juni oder Juli. Er rechnet mit mehr Wetterextremen in Zukunft – extreme Trockenheit steht Sturzregen gegenüber. „Wir müssen das Beste draus machen.“ axd