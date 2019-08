Erneut geraten Heuballen in Brand

Walder Straße

SOLINGEN Diesmal schlugen unbekannte Täter an der Walder Straße zu. Die Feuerwehr wurde am Sonntag gegen 22.10 Uhr alarmiert.

Hinter dem Parkfriedhof Gräfrath brannten 40 Heuballen. 50 Einsatzkräfte konnten nur noch ein Ausbreiten des Feuers verhindern.

Nach dem aufwändigen Aufbau einer leistungsfähigen Löschwasserversorgung wurden insgesamt sieben Strahlrohre zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Bauer unterstützte die Löscharbeiten massiv durch den Einsatz seines Ackerschleppers. Das Brandgut wurde auseinandergezogen und dann abgelöscht. Die Einsatz dauerte bis ca. 2 Uhr.

Bereits vergangene Woche brannten im Bergischen Land mehrfach Heuballen - am Dienstag zunächst 80 in Solingen-Höhrath, kurze Zeit später dann250 in Remscheid-Westhausen. Am Donnerstag schlugen Unbekannte dann in Remscheid-Buchholzen zu. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. red