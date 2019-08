Ermordeter Rentner in Krefeld: Drei weitere Festnahmen

Kriminalität

KREFELD Nach dem Mord an einem Rentner in Krefeld hat die Polizei drei weitere Verdächtige festgenommen.

Ein 25-Jähriger werde verdächtigt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, berichtete die Polizei am Freitag. Bei zwei weiteren festgenommenen Frauen handele es sich vermutlich um Profi-Diebinnen.

Damit erhöht sich die Zahl der Festnahmen im Zusammenhang mit dem Fall auf 13. Der Mord soll aus einer Gruppe von Dieben begangen worden sein, die sich darauf spezialisiert haben, ältere Menschen im Rheinland und im Ruhrgebiet zu bestehlen.

Die Ermittler hatten Verdächtige in Solingen, Düsseldorf und Krefeld festgenommen und auch mehrere Wohnungen durchsucht. Eine DNA-Spur an einem Panzerklebeband führte die Mordkommission zu einem der Verdächtigen. Der Rentner war im Oktober vergangenen Jahres an Armen und Beinen gefesselt tot in seiner Wohnung gefunden worden. Um seinen Kopf war mehrfach das Klebeband gewickelt. Er war erstickt. red