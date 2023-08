Erkundungstour in Theater und Natur

Wie kann man Natur und Theater zusammen bringen? Intendant Thomas Braus spricht über die kommende Spielzeit auf Wuppertals Bühnen und die Programmhighlights.

Von Monika Werner-Staude

Wuppertal. Die Frage nach dem roten Faden kennt er, sie liegt ihm nicht besonders, weil er diesen nicht anstrebt, sagt Thomas Braus. Wenngleich sich bei der Erarbeitung eines Spielplans doch immer so etwas wie ein Überbegriff ergibt. Der in der Spielzeit 2023/24 „Natur“ lautet. Am Fuß eines Gletschers habe er im letzten Jahr gestanden, das Naturschauspiel emotional auf sich wirken lassen. Und gespürt, dass er daraus Schauspiel auf der Bühne machen müsse, erklärt der Schauspiel-Intendant. Die inhaltliche Vorgabe findet sich in der Bildsprache des Spielzeitheftes wieder. Es illustriert die Stücke mit Fotos, die die Schönheit der Natur und das Kleinsein des Menschen spiegeln. „Es geht uns darum, was der Mensch der Natur antut und was die Natur mit dem Menschen macht.“

Herr Braus, Sie vergleichen die neue Spielzeit mit einer aufregenden Reise, den Spielplan mit einer Reiseroute und laden zur Expedition Schauspiel ein.

Thomas Braus: Ja, es wird eine Erkundungstour, wir erforschen Theater. Und Expeditionen wiederum erforschen Natur.

Es gibt wieder acht Premieren auf dieser Expedition. Welche Stücke erwarten uns?

Braus: Wir eröffnen mit der „Klimatrilogie“ von Thomas Köck (ab 2. September, Red.). Der Text atmet seine ganze Sprachgewalt. Er behandelt in seinem Triptychon den Menschen in verschiedenen Epochen. Daraus erwächst der Plan. Beim Familienstück „Pippi Langstrumpf“ etwa steckt der Naturbegriff in einer Person. Wir spielen es diesmal ausschließlich im kleinen Haus, zusammen mit Sinfonieorchester und inklusivem Schauspielstudio (ab 23. September, Red.).

Auch interessant: Stellen bald Studierende in der Kunsthalle aus?

Weitere Stücke . . .

Braus: . . . sind die klassische Komödie „Arsen und Spitzenhäubchen“, die wir mit nur einem sechsköpfigen Ensemble im großen Haus aufführen (ab 4. November, Red.). Für die Inszenierung konnten wir Schauspieler und Regisseur Roland Riebeling gewinnen, den sicherlich viele als Norbert Jütte aus dem Kölner „Tatort“ kennen. Wir zeigen „Ulysses“, den jeder dem Namen nach kennt, ohne ihn gelesen zu haben. Nicolas Charaux wird mit dem Ensemble einen spannenden Abend aus dem 1000 Seiten starken Roman von James Joyce entwickeln (ab 20. Januar, Red.). Genauso spannend wird „Phaedra“, das wir mit der Tanz Station Barmer Bahnhof und weiteren ehemaligen Pina Bausch-Tänzerinnen und Tänzern erlebbar machen. Hier wird der Naturbegriff der griechischen Antike sichtbar (ab 27. April). Zum Abschluss gibt es „Woyzeck“, ein toller und notwendiger Klassiker, der viele Jahre nicht gespielt wurde. Ein Schulstoff wie „Faust“. Ein Stück um einen Menschen, der keinen Halt in der Gesellschaft findet, ist zeitlos interessant, immer spielbar. Außerdem bietet es viele Ansatzpunkte zum Thema Natur (ab 7. Juni, Red.).

Aktuellere Stücke . . .

Braus: ...sind „norway. today“ von Igor Bauersima. Es spielt in einem beeindruckenden norwegischen Fjord. Ein moderner Klassiker, der sich auch für Schulen eignet (ab 20. Januar, Red.). „Falsch“ (ab 6. April, Red.) ist ein Krimi um einen Zellbiologen, quasi eine Fortsetzung von „Die Wahrheiten“ (von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, Red.), die wir in der letzten Saison gespielt haben.

Gibt es neue Formate?

Braus: Ja, wir nutzen das kleine Foyer oben in der Oper, ein wunderbarer Ort für die „UnvorhersehBar“, um Begegnungen auszubauen und eine andere Öffnung zum Publikum herzustellen. Es wird wie unser „Literarisches Solo“ einmal im Monat stattfinden. Außerdem wollen wir das „Traumfänger-Projekt“, das in der letzten Saison mit „Dream on“ begonnen wurde, fortführen.

Es wird eine Erkundungstour, wir erforschen Theater.

Was ist mit dem beliebten „Schnappschuss“-Format?

Braus: Das Spontan-Format soll es auch wieder geben. Wir haben aber noch keine Termine.

Welche Wiederaufnahmen gibt es?

Braus: Vier sehr beliebte Inszenierungen – „Faust“ (ab 9. September, Red.) und „Der Nussknacker (ab 13. Dezember). Ich werde weiter „Die Hölle“ nach Dante aufführen – in der letzten Saison bereits zum 70. Mal. Es entstand seinerzeit unter der Regie von Johann Kresnik. Außerdem groovt „Nightradio – on the road again“ mit Stefan Walz & Stefanie Smailes in der fiktiven Radioshow wieder gemeinsam durch die Nacht im Theater am Engelsgarten.

Für Sie ist das Ensemble Basis fürs Theater.

Braus: Theater ist Spiel und Behauptung, etwas zu sein. Jeder kann alles spielen. Bei mir liegt die Betonung auf dem Ensemble, nicht auf der Rolle, dem Geschlecht oder anderen Kriterien. Das Ensemble ist wie eine Company, die eng zusammenhält. Das ist mir extrem wichtig. Mein Ansatz, als Intendant auch Schauspieler zu sein, unterstreicht diesen Company-Gedanken, unsere gemeinsame Arbeit mit flachen Hierarchien. Und das funktioniert sehr gut.

Welche Rolle spielt das Inklusive Schauspielstudio?

Braus: Leider bangen wir noch um die weitere Finanzierung. Aber es gehört zum Ensemble fest dazu.

Gibt es personelle Änderungen?

Braus: Paula Schäfer ist ab 2023/24 festes Ensemblemitglied, Konstantin Rickert kommt wieder. Und einige spannende Gäste werden das Ensemble komplettieren. John Sander, Maditha Dolle und Rebekka Biener werden das Ensemble verlassen. Marie-Philine Pippert kommt als Dramaturgin und Timon Figge übernimmt Aufgaben im Bereich Kommunikation und Organisation, unter anderem für das Inklusive Schauspielstudio.

Wie – wann – wo

Die gedruckten Spielzeithefte liegen in den Spielstätten und bei der KulturKarte, Kirchplatz 1, aus). Die Abos sind über die KulturKarte buchbar, der Vorverkauf der Einzeltickets läuft bereits. Mehr: Tel. 0202-7666,

per E-Mail an kontakt@kulturkarte-wuppertal.de und online.

wuppertaler-buehnen.de