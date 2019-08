Entertainer erklärt Kindern die Umwelt

Show

+ © J. Heimann Gefesselt sind die rund 200 Kinder von der Show im Saal des Kinder- und Jugendzentrums Megafon. © J. Heimann

BURSCHEID Energie-Show vor 200 Schülern und Lehrern.

Von Jürgen Heimann

Wie erklärt man Kindern den Urknall? Und wie motiviert man sie am besten, sich für die Umwelt einzusetzen und Energie einzusparen? Wer sich die Lernshow im Megafon unter dem Titel „Energie sparen und erleben“ anschauen durfte, hat jetzt Antworten parat: So wie der Kommunikationsexperte auf der Bühne: Friedhelm Susok, studierter Lehrer und Sozialpädagoge, der sich selbst als „Energie-Entertainer“ versteht.

Begleitend zur 20. Umweltwoche haben die Stadtwerke das Lerntheater aus Mülheim nach Burscheid geholt und dafür die Klassen 1 bis 4 der offenen Ganztagsschulen eingeladen. 200 Schüler und deren Lehrer erlebten in der 90-Minuten-Show einen energiegeladenen Ausflug vom Urknall bis zum Klimakollaps. Sprachlich versiert, ohne pädagogische Anbiederung, mit spielerischer Leichtigkeit und griffigen Experimenten führten Susok und der „Professor“ durch den Nachmittag. So dienten zwei Luftballons dazu, den Kindern den Urknall nahezubringen. Bühne und Zuschauersaal wurden eins, immer wieder wurden neue Kinder nach vorne geholt oder befragt.

Warum brauchen wir Wolken?, wurden die Kinder gefragt, fünf Minuten später kannten sie den Treibhauseffekt. Und sie erfuhren, dass ohne die Atmosphäre früher Temperaturen von minus 18 Grad auf der Erde geherrscht haben und heute mit 15 Grad plus das Ende der durchschnittlichen Temperatur nicht erreicht ist – und damit die Eisbären bedroht sind.

Etwas geschickter stellten sich die Mädchen an, als Schüler auf der Bühne ein „Energiehaus“ aus Rohren zusammensetzten mussten – wenn auch den Jungen ein Verbindungsstück fehlte. Klug ein Achtjähriger, der sofort wusste, was gemeint war, als nach dem kleinsten Kraftwerk gesucht wurde: dem Dynamo. Da diese heute in der Regel in der Nabe des Rades integriert und damit nicht sichtbar sind, wunderte sich auch Friedhelm Susok und fragte den Jungen anlässlich seiner Fähigkeiten, ob er noch zu Hause lebe?