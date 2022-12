Endspurt: Musiker proben fürs Nikolaussingen im Stadion

In der Solinger Jahnkampfbahn wird es heute Abend wieder besinnlich.

Von Jutta Schreiber-Lenz

Solingen. Endlich kann sich Solingen wieder auf das beliebte Nikolaussingen in der Walder Jahnkampfbahn freuen – nach der coronabedingten Zwangspause. „Klasse, dass es nun wieder losgeht“, freute sich Lisa Nohl von den Stadtwerken Solingen, die diese Veranstaltung gemeinsam mit dem Stadion und der Musikschule zu einem adventlichen Höhepunkt der Stadt gemacht haben.

Unterstützt von einem Projektchor des Bergischen Chorverbands (CV) und dem Symphonischen Blasorchester der Musikschule werden Klassiker wie „Ihr Kinderlein kommet“ oder „Kling Glöckchen“ in den Abendhimmel geschmettert. „Wir freuen uns aber auch über Ohrwürmer wie ‚In der Weihnachtsbäckerei‘ oder ‚Feliz Navidad‘“, sagt Andreas Imgrund, CV-Vorsitzender und Initiator des Projektchores. „Dabei ist in den letzten Jahren so richtig die vorweihnachtliche Stimmungspost abgegangen.“

Dieses Jahr seien wieder ein paar neue Gesichter in den Reihen des sich jährlich neu findenden Ensembles. Aber auch viele aus den vorangegangenen Jahren seien wieder dabei, die richtig Lust auf die Sache hätten. Damit das Ganze klanglich zusammenpasst, übernimmt erneut Benedikt Frackiewicz die Gesamtleitung mit Taktstock, guter Laune und musikalischem Know-how. Moderieren wird auch in diesem Jahr Luisa Skrabic, in Solingen als Sängerin und Frontfrau des Tanzfestes gut bekannt und seit einiger Zeit auch als Radiostimme beim Lokalsender RSG.

In den vergangenen Tagen trafen sich Musiker und Sangesfreudige in der Musikschule zur letzten Probe. „Klar, die Lieder kennt man, aber wir müssen uns mit dem Orchester abstimmen und das Ganze etwas rundschleifen“, sagt Imgrund, wie alle anderen Protagonisten schon stimmig mit roter Nikolauszipfelmütze ausgestattet. Auf den großen LED-Leinwänden auf dem Rasen können Chor und Publikum die Texte gut verfolgen. Denn Liedblätter seien in der Dunkelheit schwierig, sagt Nohl. Singstart für die kostenfreie Veranstaltung ist heute um 19 Uhr, Einlass ins Stadion ist ab 18 Uhr. Zum Aufwärmen halten die Solinger Paladins, sozusagen als „Gastgeber“, Würstchen und Glühwein beziehungsweise Kinderpunsch bereit. „Wir bitten für unsere Planung, sich vorher ein kostenloses Ticket zu besorgen“, sagt Lisa Nohl nachdrücklich. Das geht hier.