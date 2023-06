Elvis lebt – in Wuppertal am Eckbusch

Seit 30 Jahren setzt Stephan Grell dem King of Rock'n'Roll gesanglich ein Denkmal.

Von Friedemann Bräuer

Wuppertal. „Elvis lebt“, und zwar in Elberfeld am Eckbusch in der hervorstechenden Gestalt von Stephan Grell. Seit genau 30 Jahren verkörpert der 60-Jährige auf den Bühnen hierzulande den 1977 verstorbenen King of Rock‘n‘Roll und setzt ihm dank seines Stimmvolumens ein dauerhaftes Denkmal.

1992 hatte ihn sein Freund „Kookie“ (Hans-Werner) Schmitz bei einem gemeinsamen Urlaub in Fort Lauderdale zu einem Karaoke-Wettbewerb angemeldet, und da begeisterte Stephan aus Wuppertal die Urlauber und anderen Gäste so, dass „Steven Elvis“ – das wurde später sein Künstlername – den zweiten Platz belegte. Ort der Handlung übrigens die Gaststätte des „Bombers der Nation“ Gerd Müller, der seine letzten Treffer in Fort Lauderdale erzielte.

Fünf CDs in Vohwinkler Studio aufgenommen

Am 30. April 1993 beim traditionellen Tanz in den Mai wurden rund 600 Gäste in der damaligen Bayer-Sporthalle Zeugen seines Bühnen-Debüts als Imitator der „unsterblichen“ Rock-Legende. „Blue suede shoes“, „Love me tender“, „Are you lonesome tonight“ und „Don‘t be cruel“ waren vier der Hits, die Stephan Grell ins Mikrofon schmetterte, angetan mit dem stilgerechten weißen Seiden-Overall wie einst sein Idol, in dessen Stil er auch voller Gefühl einschmeichelnd säuselte und die Herzen seiner zahllosen weiblichen Fans reihenweise eroberte. Songs, die Grell zur Grundlage seiner fünf CDs gemacht hat, die er im Audiomix Tonstudio in Vohwinkel aufnahm.

In den letzten 30 Jahren stand „Steven Elvis“ etliche Male auf der Bühne und begeisterte mit seinen ewig jungen Oldies bei vielen Gelegenheiten Alt und Jung. Und dieses Jubiläum feierte Stephan Grell auch am Samstag, wie schon vor fünf Jahren, in der Gaststätte „Trassenstube by Sandra“ in der Varresbeck feiern, zusammen mit 66 Gästen (das sind sechsmal die im Karneval magischen Elf).

Zu den Gästen gehörten neben dem als rheinische Frohnatur bekannten Sozialdezernenten Stefan Kühn sogar Vertreter aus der Bundespolitik, wie Bundestagsmitglied Manfred Todtenhausen (FDP) sowie zahlreiche „gekrönte Häupter“ aus dem karnevalistischen Adel. Denn ein Porträt über den Lebensfreude und Herzlichkeit ausstrahlenden Künstler wäre unvollständig, würde man nicht seine Verdienste um den Karneval im Tal würdigen.

So gab er in der Session 2018/19 als Stephan I. einen Karnevalsprinzen wie aus dem Bilderbuch, konnte sein Talent als Sänger und Sitzungspräsident einfließen lassen, war viele Jahre lang die prägende Gestalt bei der Karnevalsgesellschaft „Weinberger Funken“ und organisierte unter anderem die berühmt-berüchtigte, stets ausverkaufte Herrensitzung. Schon jetzt hat er das Programm für die „Gala Wupp-di-ka“ in der Stadthalle zusammengestellt, die die Nachfolge des beliebten Seniorenkarnevals angetreten hat. Selbstverständlich mit Stephan Grell als Moderator und Sitzungspräsident.

An Karneval ein Prinz, zivil im Werkschutz bei Bayer

Im „Zivilberuf“ ist Stephan Grell seit 45 Jahren im Werkschutz bei der Bayer AG tätig und liebäugelt mit einem Comeback für die Karnevalssession 2024/25 als Stephan II. zusammen mit seiner Partnerin Susanna, die die letzte Session ohne Prinz an ihrer Seite als Prinzessin Susanna I. mit Bravour hinter sich gebracht hat. „Susanna kann sich durchaus vorstellen, mit mir zusammen das Wuppertaler Prinzenpaar zu bilden“, meint er, will aber natürlich der Findungskommission nicht vorgreifen.