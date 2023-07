Elberfelder Cocktail 2023: Neumarkt wird zum Strand

Wuppertal. Vom 4. bis 6. August gibt es in der Elberfelder Innenstadt Live-Musik, Kulinarisches, Partys und Sport. Ein Überblick.

Von Nina Mützelburg

Am Donnerstag soll er geliefert werden: der Sand für den Neumarkt. Denn während des Elberfelder Cocktails verwandelt sich der Bereich in einen Stadtstrand mit Liegestühlen, der für das nötige Urlaubsflair für alle Daheimgebliebenen sorgen soll. Eine Idee des neuen Veranstalters, der FH Event, die sich auch für Barmen live verantwortlich zeigt. Und der Strand ist nur ein Teil des neuen Konzepts.

Insgesamt wird die Veranstaltung vom 4. bis 6. August (freitags und samstags von 11 bis 24, sonntags von 11 bis 21 Uhr) in der Elberfelder City etwas kompakter als in den vergangenen Jahren. Die zahlreichen Stände mit Snacks wie Pizza, Bowls, Burger und natürlich Cocktails, Cocktails, Cocktails erstrecken sich vom Neumarkt bis zum Kasinokreisel. Grund für die Verkleinerung sind die zahlreichen Sperrungen durch die Baustellen. Dennoch wartet FH Event mit gleich drei Veranstaltungsbühnen auf.

Der Veranstalter setzt auf mehr Lokalkolorit

Was das Konzept und auch die Standbetreiber angeht, hat der neue Veranstalter auf mehr Lokalkolorit gesetzt: „Uns war es wichtig, mehr Gastronomen aus Wuppertal zu präsentieren und weniger außerhalb zu suchen“, sagt FH-Event-Geschäftsführer Paolo Frisella. Auf der Suche nach entsprechenden Angeboten sei man bei den Wuppertalern offene Türen eingelaufen. „Das neue Konzept ist gleich gut angekommen.“

Die Hauptbühne ist die Sparkassen-Bühne an der Neumarktstraße. Dort findet am Freitag die Eröffnung mit Radio Wuppertal statt, anschließend gibt es Trails of Life. Die Band will mit Gesang, Gitarre, Keyboard, Bass und einem Cajon zum Start des Cocktails die Bühne rocken. Das Repertoire der Band reicht von Bon Jovi über Simon & Garfunkel bis hin zu Sunrise Avenue. Abgelöst werden sie durch die Groove Delighters mit ihrem Programm aus Pop, Rock, Disco und Charthits.

Am Samstag laden die Veranstalter ein zu: Mama geht Tanzen, und den Goodfellas. Ebenfalls dabei ist Mark Richter. Der Musiker hat in der DSDS-Staffel von 2017 die Jury mit seiner Tom-Jones-Interpretation zu Tränen gerührt. Nun kommt er zum „Recall“ nach Elberfeld.

Der SV Bayer veranstaltet ein Beach-Volleyball-Turnier

Und am Sonntag schließlich kommt der Ehrenmusikzug Ronsdorf und Alex Noize liefert Tropical Sound. Unweit der Hauptbühne lädt der Strand während des gesamten Wochenendes zum Verweilen ein. Und am Sonntag präsentiert der SV Bayer Wuppertal dort ein Beach-Volleyball-Turnier, an dem Interessierte auch Teilnehmen können. Los geht es um 16 Uhr. Anmeldung ebenfalls über den SV Bayer oder auf der Homepage.

Die zweite Bühne steht auf dem Von-der-Heydt-Platz. Der Veranstalter verspricht für jeden Tag eine „fette Party“ rund um die Open-Air-Bühne. Freitag verwandelt sich der Platz in eine Piazza Italiana mit dem „Summer Sound“ präsentiert von La Bella Notte italiana und I Desideri live aus Italien. Der Samstag steht im Zeichen von Hip Hop, RnB und Dancehall mit Bazeclub. Und am Sonntag wird es wieder sommerlich mit dem Latin Sunday und zwei starken Djanes und viel Salsa, Latino und Reggaeton zum Mittanzen.

Neu ist auch die Gastrobühne auf dem Kasinokreisel. Sie wird bespielt von Deejay plus mit Band, Die Agentur, Marc & Jacop sowie DJ Alex Noize.

Kinder können die Ferien ebenfalls auf dem Elberfelder Cocktail ausklingen lassen. Auf sie warten verschiedene Tanzauftritte und Mitmachangebote sowie eine Baggerschule und verschiedene Trampolins. „Glitzerpinsel“ kommt zum Kinderschminken.

Nach dem Bühnenprogramm geht es auf der After-Show-Party weiter

Das Bühnenprogramm ist jeweils bis 23 Uhr angesetzt. Doch wer dann noch nicht genug hat, kann auf der After-Show-Party weiterfeiern. Am 4. und 5. August finden die Partys jeweils im Mio 3 an der Kasinostraße 19 statt. Karten im Vorverkauf kosten 12 Euro und 15 Euro an der Abendkasse.

Der Elberfelder Cocktail findet in diesem Jahr zum 35. Mal statt. Zwei Veranstalter zeigten im Vorfeld Interesse, das Traditionsevent auszurichten. Darum hatte die Stadt Wuppertal per Ausschreibung nach dem passenden Ausrichter gesucht. Die Wahl fiel auf die FH Event GmbH, die mit dem Slogan „Mit Wuppertaler für Wuppertaler“ wirbt.

www.elberfelder-cocktail.de