Einzugstermin der Uni ist noch unklar

In die Wuppertaler Rathaus-Galerie soll unter anderem die Psychologie-Abteilung kommen.

Von Bernhard Romanowski

Wuppertal. Wann der Umzug der Psychologie-Abteilung der Bergischen Universität Wuppertal in die Rathaus-Galerie erfolgen kann, steht noch nicht fest. Auch die Uni-Sprecherin Corinna Dönges zuckt erst einmal mit den Schultern, als die Westdeutsche Zeitung bei ihr nachfragt. Dass sich in dem Elberfelder Einkaufszentrum aber eine Menge tut, sieht man auch schon von außen.

Ein konkreter Umzugstermin sei weiterhin nicht in Sicht, so Dönges. Derweil lässt die Livos-Gruppe aus Berlin als Planungsfirma mitteilen: „Die Universität hat bereits einige von uns übergangsweise hergerichtete Büro-Flächen beziehen können. Die weitere Übergabe der tatsächlichen Mietfläche ist sukzessive ab diesem Herbst vorgesehen.“

Geplant ist demzufolge nach wie vor, die Rathaus-Galerie zu einem Bildungs- und Dienstleistungszentrum zu entwickeln, so die Mitteilung aus Berlin. Dies sei der zentrale Punkt der Ausrichtung. Gleichzeitig soll der Versorgungsbereich Lebensmittel und der tägliche Bedarf dort gestärkt werden, wie Juliane Hansen namens der Planungs- und Entwicklungsfirma mitteilt.

Und wie weit ist das Projekt nun schon gediehen? „Derzeit konzentriert sich der Umbau auf die Flächen für die Bergische Universität, die rund 6000 Quadratmeter in diesem Objekt beziehen wird“, so Hansen weiter. Parallel hierzu laufen die Arbeiten für einen Vollsortimenter und einen Lebensmitteldiscounter, heißt es weiter aus Berlin. „Neben den Mieterausbauten realisieren wir auch energetische Maßnahmen, zum Beispiel parallel an der Haustechnik und dem Dach. Neue Aufzüge und eine bessere Ausleuchtung der Parkplätze sollen darüber hinaus den Komfort rund um die Nutzung der Einrichtungen in der Rathaus-Galerie erhöhen und zum Wohlgefühl der Kundinnen und Kunden beitragen.“

Jede Sanierung hat eigene Herausforderungen

Hat der Investor es mit besonderen Herausforderungen zu tun? Schließlich ist die Situation im Baubereich aufgrund von Lieferproblemen und Handwerkermangel allgemein immer noch angespannt. „Jede Gebäudesanierung in dem Umfang hat ihre eigenen Herausforderungen, die wir gemeinsam mit den Behörden, unseren Fachplanern, Mietern und ausführenden Unternehmen klären und lösen“, lautet die Antwort der Berliner.

Zuletzt Anfang des Jahres hatte unsere Zeitung über das Vorhaben berichtet. Damals erklärte die Centermanagerin Michaela Spatz-Feddeck, dass die Flächen für die Uni noch vorbereitet werden müssen. „Der Umbau geht weiter – bedingt durch Probleme wie Pandemie, Facharbeitermangel und Materialknappheit haben sich die Termine aber nach hinten verschoben.“

Dass die Uni Wuppertal einen Teil des Zentrums anmietet, sei der Verpflichtung „für kreative Nutzungskonzepte“ geschuldet, beschrieb es damals Uni-Kanzler Roland Kischkel. Die Universität könne ihren gewachsenen Flächenbedarf nicht mehr allein an ihren drei Hauptstandorten – also Grifflenberg, Freudenberg und Haspel – realisieren. Um neue Standorte im Stadtgebiet zu erschließen, müsse der Wegeaufwand berücksichtigt werden, der sich für die Studierenden und Lehrenden ergibt. Auch die Anbindung der universitären Einrichtungen an den öffentlichen Personennahverkehr sei wichtig, so Kischkel: „Und nicht zuletzt, dass jeder ergänzende Standort eine gute Mindestgröße hat.“ Im Jahr 2025 sollen noch Teile des Gebäudes der ehemaligen Bundesbahndirektion am Döppersberg hinzukommen, die die Uni nutzen wird.

Galerie

Die Rathaus-Galerie wurde vor 28 Jahren mit einem Mischkonzept eröffnet und umfasst neben dem Shopping-Center auch ein Ärztehaus, zwei Bürohäuser und ein Wohnhaus mit 25 Einheiten. Die Bergische Universität will künftig einen großen Teil des Bürobereiches und im zweiten Obergeschoss eine Teilfläche in der Rathaus-Galerie mieten. Dies war auch der Grund, weshalb der Edeka-Markt am 24. Dezember dort seinen letzten Verkaufstag hatte.