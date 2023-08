Einsturzgefährdetes Haus in Wuppertal muss abgerissen werden

Ein Gebäude scheint in Wuppertal stark beschädigt zu sein. Offenbar zum Schutz wurde der komplette Bereich abgesperrt.

Von Daniel Neukirchen

Wuppertal. Ein Haus an der Germanenstraße in Wuppertal-Wichlinghausen ist akut einsturzgefährdet. Das bestätigte die Stadt jetzt auf Anfrage. Teile des Fassade lagen sichtbar auf dem Gehweg verteilt. Das Gebäude mit der Nummer 96 sei aufgrund des schlechten baulichen Zustands schon seit einiger Zeit unter enger Beobachtung durch die Untere Bauaufsichtsbehörde.

Am Donnerstag stellte die Stadt eine „erhebliche Verschlechterung des Zustands“ fest. Aus diesem Grund musste die Germanenstraße in diesem Bereich aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Stadt habe die Sicherung vorgenommen, um eine Gefährdung der Öffentlichkeit zu vermeiden. Grundsätzlich verantwortlich sei aber der Hausbesitzer, der dafür auch in die Pflicht genommen werde.

Der Auftrag an ein Abbruchunternehmen ist laut Stadtsprecherin Ulrike Schmidt-Keßler bereits erteilt worden, sodass kurzfristig mit dem Abbruch des Hauses begonnen werden soll.