Eine Messe gegen den Fachkräftemangel

Bergisches Land. Im September sollen sich rund 80 Unternehmen auf der Bergischen Expo in Wuppertal präsentieren.

Von Nina Mützelburg

Im Kampf um Fachkräfte gehen die Unternehmen unterschiedliche Wege. Nun soll eine bis dato größte Freilicht-Messe in Wuppertal für die Unternehmen im Bergischen Städtedreieck werben. Auf der Bergischen Expo können sich rund 80 Arbeitgeber aus Wuppertal, Solingen und Remscheid am 1. und 2. September in der Elberfelder Innenstadt präsentieren. Die Idee dazu kam von der Bergischen IHK und der Interessengemeinschaft der Elberfelder Geschäftswelt G1. Die Organisation übernimmt das Wuppertaler Stadtmarketing. Bis 7. Mai müssen sich interessierte Unternehmen anmelden. Auch Handwerker können dabei sein.

„Die Expo soll die Bekanntheit der bergischen Unternehmen wieder nach vorne bringen und wieder für mehr Identifikation mit den Firmen der Region sorgen“, sagt Katrin Becker, Centermanagerin der City-Arkaden und IHK-Vizepräsidentin. Der Geschäftsführer der Wuppertal Marketing GmbH, Martin Bang, erklärt, dass die Frequenz der Elberfelder Fußgängerzone genutzt werden soll. „Wo sonst können die Betriebe so nah an die Stadtgesellschaft herankommen?“

Immerhin werde es nicht nur um die Akquise von Auszubildenden gehen, sondern auch um die nachhaltige Bekanntheit der Unternehmen, so dass auch Arbeitnehmer Betriebe kennenlernen und als Option wahrnehmen. In einheitlichen Pagodenzelten können die Unternehmen auf rund 16 Quadratmetern ihre Produkte und die Unternehmenskultur präsentieren. Die Zelte stehen auf dem Bahnhofsvorplatz, der Schlossbleiche, der Alten Freiheit, auf dem Platz am Kolk sowie auf dem Neumarkt.

Ausgestattet sind sie mit Holzboden, Beleuchtung und Strom. Die Miete für ein Zelt kostet 3950 Euro, der Auf- und Abbau sowie die Nachtbewachung sind inklusive. Denkbar ist auch, dass sich mehrere Firmen zusammen präsentieren. Zudem wird die Messe durch ein Bühnenprogramm mit Diskussionsrunden und einer Azubi-Bestenehrung durch die IHK begleitet. Am Freitag sind die Stände von 15 bis 22 Uhr besetzt. An diesem Abend haben dann auch die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. Samstags dann läuft die Expo von 11 bis 19 Uhr.

Die Unternehmer Jan Wilhelm Arntz (Arntz GmbH + Co. KG, Remscheid) und Eike Sträter (Flügel CSS GmbH & Co. KG + PCM Proficut Messertechnik GmbH, Solingen), beide auch Mitglieder der IHK-Vollversammlung, haben auf einer Pressekonferenz für die Teilnahme an der Expo geworben.

Arntz leitet das älteste Unternehmen in Remscheid. Seit 230 Jahren werden dort Sägeblätter produziert. Als mittelständisches Unternehmen mit rund 160 Mitarbeitern bekommen die Remscheider den Fachkräftemangel hautnah zu spüren. „Wir haben ein Produkt, das für 16-Jährige auf den ersten Blick nicht gerade sexy ist. Doch wir liefern weltweit. Auf der Messe können wir zeigen, dass auch wir interessant sind und welche Möglichkeiten Fachkräfte bei uns haben.“

Unterstützt wird die Bergische Expo auch von den Wirtschaftsförderungen, den Kreishandwerkerschaften, den Arbeitgeberverbänden, der Bergischen Universität und vielen anderen. Die Bergische Expo im September soll auch nur der Anfang sein. Die Idee ist, sie regelmäßig zu wiederholen, dann auch in Solingen und Remscheid.

„Die Expo soll für mehr Identifikation mit den Firmen der Region sorgen.“

Anmeldung

Unternehmen aus Wuppertal, Solingen und Remscheid, die sich gerne auf der Bergischen Expo präsentieren würden, können noch bis zum 7. Mai im Internet einen Messestand buchen. Dort gibt es auch weitere Informationen.

www.bergische-expo.de