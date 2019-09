Einbrüche: Trio wird festgenommen

Kriminalität

DÜSSELDORF/WUPPERTAL Nach intensiver Zusammenarbeit der Spezialisten für Einbruchskriminalität aus Düsseldorf und Wuppertal gelang es am Donnerstag, drei Täter dingfest zu machen.

Die drei Männer (zwei sind 35, einer 39 Jahre alt) vom Balkan wurden unter teils heftigem Widerstand in der Wuppertaler Schwebebahn festgenommen. Wie die Polizei gestern mitteilte, steht das Trio im Verdacht, zahlreiche Wohnungseinbrüche in der Landeshauptstadt und in Wuppertal verübt zu haben. Sie waren immer wieder von einer Asylbewerberunterkunft im Stadtteil Wichlinghausen aus zu Streifzügen in den Süden der Landeshauptstadt aufgebrochen und verübten allein hier mindestens fünf Wohnungseinbrüche. Auch die Wuppertaler Kollegen machen die Männer für mindestens fünf Taten verantwortlich. Der Haftrichter ordnete Untersuchtungshaft an. red