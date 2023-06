Ehemaliges Metro-Gelände wird Busbetriebshof

Wuppertaler Unternehmen „Rheingold-Reisen“ bekommt Platz für 85 Fahrzeuge.

Von Martin Gehr

Wuppertal. Auf dem ehemaligen Metro-Gelände an der Dieselstraße in Langerfeld entsteht ein Busbetriebshof. Das teilt Axel Blankennagel, Geschäftsführer des Wuppertaler Unternehmens „Rheingold-Reisen“ auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Das Unternehmen wird einen Großteil des Geländes mit einer Größe von 22.500 Quadratmetern nutzen, bestätigt Blankennagel. Bis zu 85 Fahrzeuge sollen dort stationiert werden, darunter zehn E-Busse und drei Reisebusse.

Wie Axel Blankennagel, der das Unternehmen in dritter und vierter Generation mit seinen beiden Söhnen führt, erklärt, befinde sich das Projekt seit zwei Jahren in der Entwicklung. Die Zusammenarbeit erfolgt mit dem Tiefbauunternehmen Köster aus Hückeswagen als Generalunternehmer sowie der Runkel Hochbau GmbH aus Siegen.

Ein Ankermieter ist ebenfalls in Planung, nähere Informationen kündigt Blankennagel aufgrund des weiteren Genehmigungsverfahrens allerdings erst für August an. Die Baugenehmigung für den Betriebshof liegt derweil vor, die Vorarbeiten sind seit Anfang des Jahres im Gang. Bauzäune werden errichtet und Flächen erschlossen, Bagger versetzen Erde, Betonrohre werden angeliefert, auf dem Gelände stehen Container – und bereits einige Busse des Unternehmens. „Wir nutzen Teile des Geländes provisorisch als Abstellplatz“, teilt Blankennagel mit. Der neue Betriebshof soll samt Fuhrpark im April 2024 seine Arbeit aufnehmen.

„Das bringt Gewerbesteuer – und davon leben wir in der Stadt.“

„Rheingold-Reisen“ gehört zur Blankennagel Gruppe, ist ein Familienunternehmen und hat eine fast einhundertjährige Tradition. Lag der Schwerpunkt zunächst auf Busreisen, ist es seit 1991 im Auftragsverkehr für den ÖPNV unterwegs. Dazu gehören neben dem Linien- und Schienenersatzverkehr auch Schulbusse, für die das Unternehmen in 20 Kommunen des Bergischen Landes verantwortlich ist.

Klaus Frische, Fraktionssprecher der CDU in der Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg, begrüßt die neue Nutzung außerordentlich. Es sei erfreulich, dass es jetzt „nach mehreren vergeblichen Versuchen mit anderen Konzepten zu dieser Lösung kommt.“ Im Jahr 2020 hatte zuletzt die Firma Rudolf Ernenputsch – zuständig für Baustofftransporte und Containerdienst – Interesse am lange brachliegenden Gelände angemeldet. Der Standortwechsel des Unternehmens erfolgte jedoch ein Jahr später innerhalb Remscheids. Vorbesitzer des Areals in Langerfeld, das der Großhandelskonzern Metro im Jahr 2010 aufgab, um nach Schwelm zu ziehen, war eine Spedition aus Sprockhövel. Diese zog ihr Vorhaben 2018 jedoch zurück, weil nach damaligen Angaben Altlasten und Hohlräume im Boden entdeckt worden seien. „Für das Gelände gab es seit 2010 verschiedene überregionale Interessenten“, teilte Martin Lietz, bei der Wuppertaler Wirtschaftsförderung für die Entwicklung von Gewerbeflächen beauftragt, seinerzeit mit. Die Verhandlungen seien aber jeweils an den Preisvorstellungen der Eigentümer gescheitert.

Auch wenn das Unternehmen als Busbetriebshof nicht direkt mit dem Stadtteil in Verbindung steht, sieht Bezirksbürgermeister Andreas Bialas (SPD) einen direkten Nutzen für die Anwohner: „Die Fleute ist ein Mischgebiet, das sowohl Gewerbe als auch Wohnbebauung umfasst“, erklärt er. „Deshalb ist es wesentlich von Vorteil, dass es sich um ein Unternehmen handelt, das nicht dem Bereich der Logistik zuzuordnen ist. Denn davon haben wir dort zur Genüge.“ Logistik bedeute dauerhaften Verkehr, der durch die Fleute und das Langerfelder Zentrum fließe. „Ein Unternehmen, das nicht permanente Anlieferungen produziert, bringt daher etwas Ruhe rein. Das mag bei einem Busunternehmen paradox klingen, aber ich gehe davon aus, dass sich der Schwerpunkt der Fahrten vom und auf das Gelände hierbei auf den Morgen und den Abend konzentrieren wird.“

Gleichzeitig sei es wirtschaftlich nutzbringend, dass sich auf dem Areal, dessen avisierte Neuausrichtung „jahrelang vor sich hindümpelte“, nun wieder ein Gewerbetreibender ansiedelt. „Das bringt Gewerbesteuer – und davon leben wir in der Stadt.“ Auch Klaus Frische sei froh, „dass wir auf dem ehemaligen Metro-Gelände wenigstens wieder ein Wuppertaler Unternehmen in der Stadt halten können.“

Geschichte

Das Gewerbegebiet in befindet sich auf einem ehemaligen Flugplatz. Dieser wurde von 1926 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs genutzt, war zunächst für Segel- und Motorflugzeuge sowie Ballone vorgesehen. Mit Kriegsausbruch entstand ein Flugzeugwerk, in dem 3000 Beschäftigte Flugzeugteile herstellten und Militärflugzeuge reparierten.