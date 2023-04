Ehemaliger Rektor der Bergischen Uni wird neuer Präsident des Deutschen Hochschulverbands

Das Rätselraten über seine weitere berufliche Zukunft hat ein Ende.

Wuppertal/Berlin. Das Rätselraten über seine weitere berufliche Zukunft hat ein Ende: Professor Dr. Lambert T. Koch (57), der im August des vergangenen Jahres nach 14 Jahren als Rektor der Bergischen Universität auf eine vierte Amtszeit verzichtete, ist neuer Präsident des Deutschen Hochschulverbands (DHV) in Berlin. Der DHV ist die bundesweite Berufsvertretung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit über 33.000 Mitgliedern. Auf dem 73. DHV-Tag in der Bundeshauptstadt wurde der Wuppertaler Wirtschaftswissenschaftler am Dienstag von den Delegierten einstimmig gewählt.

Koch folgt damit auf den Kölner Völkerrechtler Professor Dr. Bernhard Kempen (63), der nach 19 Jahren an der Spitze des Verbands nicht mehr kandidierte. Kempken hatte noch im August bei der feierlichen Verabschiedung von Koch in der Wuppertaler Stadthalle eine vielbeachtete Laudatio auf den scheidenden Uni-Rektor gehalten. Nun ist Koch dessen Nachfolger.

Den Mitgliedern des DHV ist Koch allerbestens bekannt. Sie hatten ihn in den Jahren 2011, 2014, 2017 und 2019 vier Mal zum „Rektor des Jahres“ gewählt und anschließend als „Rektor des Jahrzehnts“ geehrt. Kempken hatte in seiner Festrede in Wuppertal augenzwinkernd bekannt, dass man diesen Titel eigens für Koch erfunden habe, um ihn von einer weiteren Kandidatur als Rektor des Jahres abzuhalten.

Da die Geschäftsstelle des DHV in Bonn Bad Godesberg ansässig ist, bleibt Koch und seine Familie (er ist verheiratet und hat drei erwachsene Söhne) dem Bergischen erhalten.

Lambert Tobias Koch, am 23. Juli 1965 in Hering bei Darmstadt geboren, studierte in Mainz und Würzburg Wirtschaftswissenschaften. Nach Promotion und Habilitation in Würzburg und Jena wurde er auf den Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaft, insbesondere Unternehmertum, Innovation und Transformation an der Bergischen Universität Wuppertal berufen und dort Direktor des Instituts für Gründungs- und Innovationsforschung. Als Dekan verantwortete er in der Folgezeit die Profilierung der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zur Schumpeter School of Business and Economics. Von 2018 bis 2022 war Koch Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz der Universitäten in Nordrhein-Westfalen. Auf Landesebene engagierte er sich u.a. als Gründungsvorstand der Digitalen Hochschule NRW sowie als Mitgründer des Netzwerks Humboldtⁿ, eines Zusammenschlusses aller nordrhein-westfälischen Universitäten zur Förderung von Nachhaltigkeit in Forschung, Lehre, Transfer und Verwaltung.