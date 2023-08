E-Roller: Anbieter in Wuppertal sollen zahlen

Eine Pilotphase soll zeigen, ob sich die E-Roller im Wuppertaler Stadtgebiet etablieren können.

Wuppertal. Der Verkehrsausschuss hat die von der Verwaltung erarbeitete Sondernutzungserlaubnis und die Kooperationsvereinbarung zur Genehmigung von Verleihsystemen von Pedelecs und E-Rollern beschlossen. Zunächst ist eine einjährige Pilotphase vorgesehen. Ein Starttermin ist in der Verwaltungsvorlage nicht genannt. Nach Abschluss der Pilotphase sind eine umfassende Überprüfung und bei Bedarf Änderungen an den Regulationsvereinbarungen vorgesehen. Die Anbieter werden aufgefordert, vor der Einführung technische Möglichkeiten zur Einhaltung der Auflagen zu prüfen und umzusetzen – insbesondere in hochverdichteten Stadtquartieren in Elberfeld und Barmen.

Der Verkehrsausschuss hat zudem einen Ergänzungsantrag von SPD, CDU, Linke und Freien Wähler beschlossen. So soll die Stadt Gebühren für die Sondernutzung erheben. Eine entsprechende Satzung soll dem Rat bis zum Beginn des vierten Quartals 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Zudem wird die Verwaltung beauftragt, weitere Abstellflächen in folgenden Bereichen einzurichten: Zoo, Arrenberg und in hochverdichteten Wohngebieten in Elberfeld – zum Beispiel Ölberg – und Barmen.

Darüber hinaus soll die Sondernutzungserlaubnis beinhalten, dass die Betreiber nicht verkehrssichere oder funktionsuntüchtige E-Scooter und Fahrräder innerhalb von drei Stunden nach Benachrichtigung aus dem öffentlichen Straßenraum entfernen, um Gefahrenquellen schnellstmöglich zu beseitigen. Das gilt auch im Fall von Baustellen oder Veranstaltungen. tö